«А как еще можно отнестись к идиотизму?»: Зурабян – о слухах, что АНК решили дать места в парламенте из-за Карабахского вопроса

В прессе муссируются разговоры, что Серж Саргсян точно предоставит АНК места в парламенте, чтобы Левон Тер-Петросян оказал ему поддержку в Карабахском вопросе.

На вопрос Aravot.am в этой связи, как он относится к этим разговорам, глава парламентской фракции АНК Левон Зурабян: «Как к идиотизму. А как еще можно отнестись к идиотизму?».

Мы напомнили, что в свое время АНК сам говорил, что именно Серж Саргсян определяет, кому и сколько давать мандатов, и что 7 мандатов им тоже дали по его решению, а на самом деле АНК получил больше голосов. А значит, почему следует считать неправильным данный тезис, что и сейчас он решает вопрос мест в парламенте АНК?

«У нас украли столько голосов, что осталось 7 мандатов, это другое. Мы могли бы иметь 40 мандатов, но их у нас украли и оставили всего семь», – ответил Левон Зурабян.