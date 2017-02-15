Ликвидация «Наирита» начинается, крупные заимодавцы известны: видео

Крупными заимодавцами завода «Наирит» являются Комитет госдоходов (КГД), Министерство финансов, Ереванская ТЭС, «Армбизнесбанк» и «Газпром Армения». Вчера в суде первой инстанции административного района Шенгавит города Еревана состоялось первое заседание по делу завода «Наирит», назначенное управляющим по банкротству Кареном Асатряном. Вчера он сообщил, что в настоящее время на заводе «Наирит» проводится инвентаризация.

Долг «Наирит» Министерству финансов составляет 303 миллиона 444 тысячи 194 драмов, КГД – 10 млрд. 377 млн. 116 тыс. 214 драмов, долг завода Ереванской ТЭС составляет 22 млрд. 822 млн. 368 тыс. драмов и 7 млн. 598 тыс. драмов. Долг «Газпрому Армения» составляет 1 млрд. 359 млн. 809 тыс. 268 драмов. Крупные заимодавцы включены в состав совета, кроме «Армбизнесбанка», долговое требование которого обеспечено письменно. Управляющий Карен Асатрян сообщил, что по завершении инвентаризации периодически будут созываться заседания совета и собрания кредиторов.

Присутствовавший на собрании бывший директор «Наирита» Карен Исраелян, по словам которого долг завода по зарплатам составляет 748 тысяч драмов, предложил прекратить процесс банкротства «Наирита» и обсудить программу оздоровления завода, представленную в правительство. Так как, согласно господину Исраеляну, именно крупные заимодавцы должны быть заинтересованы в том, чтобы «Наирит» работал. Управляющий Карен Асатрян отметил, что после начала процесса ликвидации должник имеет право на оздоровление. По его словам, заимодавцы обратились в суд и требуют выплатить им долги, следовательно, процесс банкротства неизбежен. Управляющий обратился к кредиторам, сказав, чтобы приняли к сведению предложение бывшего директора завода.

Карен Асатрян сказал также, что на суде не была представлена программа финансового оздоровления, срок этого представления истек и, согласно закону, надо начинать процесс ликвидации. Однако Карен Исраелян уверен, что к ликвидации завода и отчуждению имущества «Наирита» ведут умышленно. Согласно ему, уже демонтируют оборудование из кислородного цеха, которое было запасным оборудованием. Если за это время будут демонтировано оборудование, которое необходимо для работы «Наирита», то уже никто не инвестирует средства в «Наирит».

Бывший директор сказал также, что в декабре 2015 года правительство представило в парламент программу оздоровления, ее обсудили в Министерстве экономического развития и инвестиций, но никаких результатов нет: «Представленная холдингом «Европа-Азия» программа была отправлена премьер-министру, министру энергетики, однако вновь безрезультатно».

По подсчетам бывшего директора, имущество «Наирита» составляет 40-50 миллионов долларов, в случае если отчуждение организуют добросовестно, однако долг «Наирита» составляет 100 млн. долларов.