«У талышей тоже возникнет военный конфликт, как в Карабахе»: Шахин Мирзоев в Ереване – видео

Как мы уже сообщали, бежавший на днях из Азербайджана и попросивший убежище в Армении талышский деятель, журналист, корреспондент газеты «Толыши Садо» Шахин Мирзоев, выступая на проходящей в Ереване международной экспертной конференции «Прорыв блокады Степанакерта: 25 лет спустя», заявил, что он покинул Азербайджан, чтобы спастись от смерти.

Позже Мирзоев в своем выступлении обратил внимание участников конференции также и на проблемы коренного народа Азербайджана, талышей. «Талыш пребывает в информационной блокаде, а тех, кто поднимает голову, их судьба оканчивается так же, как и других талышских деятелей… Пока политики будут размышлять, в Талыше тоже возникнет военный конфликт, как в Карабахе… Талышский вопрос должен быть решен. Как можно уничтожать талышский народ, а мир будет наблюдать со стороны?», – сказал Шахин Мирзоев.

Он указал, что его коллег в Азербайджане объявили врагами народа: «Один из них был убит в тюрьме, другой на улице, на глазах у всех. Человек даже не курит сигарет, а у него вдруг «находят» наркотики и сажают в тюрьму. Я требую моих прав, чего не гарантирует даже Конституция Азербайджана».

Позже, выступая перед журналистами, Мирзоев откровенно заявил: «В Азербайджане нам говорили, что в Армении не любят талышей, тогда как я здесь убедился, что это не так».

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