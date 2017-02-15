Шаварш Кочарян – о возвращении НКР за стол переговоров и лжи Мамедъярова

Сегодня в Ереване состоялась международная конференция: «Прорыв блокады Степанакерта: 25 лет спустя» с участием армянских и зарубежных экспертов.

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, отвечая в беседе с журналистами на вопрос, почему именно сейчас возникла необходимость в анализе событий 1992 года, указал, что такая необходимость существовала всегда, так как Азербайджан пытается представить ситуацию совершенно иначе: «Страна, с которой понятия прав человека попросту несовместимы. Что тут можно говорить, если у них терроризм осуществляется на государственном уровне. Это показали апрельские события, что берущее начало в 90-х годах все еще продолжается».

Он отметил, что Азербайджан с течением лет не изменился, и видит только силовое решение вопроса, проводит геноцидальную политику, предпринимает все, чтобы признание НКР не состоялось. На наше замечание, что после апрельской войны эксперты этой сферы настаивали на том, что данное обстоятельство следует использовать в переговорном процессе, и на вопрос – что было сделано за это время, как мы выходим из создавшейся ситуации, Шаварш Кочарян ответил: «Переговорный процесс для Азербайджана всего лишь имитация, он говорит об этом открыто».

Согласно Шаваршу Кочаряну, международное сообщество уже очень хорошо понимает, что одна сторона совершенно не готова ни к каким уступкам, более того, уже за рамками вопроса Карабаха, открыто заявляет о своих притязаниях на территории Армении, называя их историческими азербайджанскими землями, что ничего кроме смеха не вызывает: «Ситуация показывает, что переговорный процесс сегодня является одной из миссий сопредседателей, одна из этих миссий – сохранение этого хрупкого режима прекращения огня и предотвращение новых военных действий, что также сомнительно, учитывая заявления Азербайджана».

На наше замечание, что много говорят о необходимости возвращения Карабаха к столу переговоров, есть ли такая возможность, Шаварш Кочарян ответил: «Давайте поймем правильно: то обстоятельство, что Азербайджан всячески препятствует участию Карабаха – это та лакмусовая бумажка, которая показывает, что он никогда не был склонен к переговорному разрешению вопроса». Шаварш Кочарян заявил, что то, что без участия Карабаха, несомненно, не может быть решен ни один вопрос и предпринят какой-либо шаг, это очевидно и для сопредседателей. На замечание, что Мамедъяров говорил о плане, который обсуждался с Лавровым, как он прокомментирует это, Шаварш Кочарян ответил: «Мамедъяров наговорил из Баку вообще столько лжи, что я не желаю комментировать. Говорит о плане… Если и есть какой-то план урегулирования, неважно, что за план, а их президент заявляет, что это их внутреннее дело, о чем тут может идти речь?».