Шаварш Кочарян рассказал трогательный эпизод из истории войны в Арцахе: «До сих пор в моей памяти остались глаза малыша»

В Ереване состоялась международная конференция: «Прорыв блокады Степанакерта: 25 лет спустя» с участием армянских и зарубежных экспертов. На конференции были представлены интересные эпизоды из истории Арцахской войны, аналитические материалы о необходимости военного разблокирования Степанакерта в зимние месяцы 1992 года. Председатель Комиссии НС РА по внешним вопросам Артак Закарян рассказал, что еще в начале XX века Нагорный Карабах и Нахичеван были отделены от Армении и насильственно присоединены к Азербайджану, с этого времени и начались агрессивные действия по зачистке территорий от армян, что впоследствии стало официальной политикой советского Баку.

Живущим там людям нужно было обладать большой силой воли и мужеством, чтобы не покидать родину, жить там и развиваться. На всей территории Нагорно-Карабахской автономной области искусственно возникали села, которые заселялись самыми различными гражданами. Все это преследовало цель повлиять на коммуникационную и демографическую ситуацию, оказать психологическое давление на коренное население НКР – армян. Затем основные города и райцентры НКР оказались уже в блокаде со стороны этих новых заселенных деревень. В особо плотное кольцо был взят Аскеранский район, где движущей силой являлся Степанакерт, и это кольцо с каждым днем сужалось все больше, создавая ситуацию, когда требовалось сверхчеловеческое мужество, чтобы выдержать растущее давление, и думать о прорыве этой блокады, что и случилось. Так как для этого имелась воля и огромная общественная энергия, которая преследовала одну цель – жить свободно и независимо».

Артак Закарян отметил, что мы должны защитить эту реальность от той лживой и надуманной истории, которую Азербайджан представляет в разных странах, пытаясь превратить сам конфликт в территориальный спор.

Замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян выступил как очевидец этих событий. Он образно рассказал ситуацию, сложившуюся в то время в Степанакерте, как люди не могли хоронить родных, и дожидались тумана или ночи, о голоде и царящих страшных условиях: «Из-за опасности в похоронах принимало ограниченное число людей. Живые ютились в подвалах, жгли газовые шланги, и этим обеспечивали освещение. Это был тот период, когда 60% территории НКР было оккупировано. В Степанакерт добирались на вертолетах, местный аэропорт находился по соседству с Ходжалу, и им невозможно было пользоваться, вертолет с трудом добирался между гор, огибая рельеф местности. Доставлялась мука, чтобы как-то смягчить голод. Прилетавшие на этих вертолетах были все белые от этой муки, а возвращаясь, увозили с собой тяжелораненых, как из отрядов самообороны, так и гражданских лиц. С одной стороны, звучащие голоса принадлежали раненым, но с другой стороны – это величие духа. А когда начиналась бомбежка, дети уже по звуку различали, бьет «Град» или стреляет артиллерия».

Шаварш Кочарян рассказал о трогательном случае, который оставил на него неизгладимое впечатление и он не может забыть его: «Я увидел школьников, разговаривающих друг с другом. Один спросил у другого – а знаешь, сколько букв в армянском алфавите? Тот не знал, и первый ему сказал – 36. Другой удивился: «Вах, как залп «Града». Этот ребенок, который не знал букв армянского алфавита, наизусть знал о залпе из «Града». Глаза этого ребенка остались в моей памяти».

Шаварш Кочарян дал также оценку действиям Азербайджана: «В данном вопросе Азербайджан изначально занял силовую позицию, и сегодня он продолжает эту политику». Он подчеркнул, что те методы, которые берут начало в Сумгаите, Кировабаде, нашли продолжение и во время апрельской войны, и весь мир является очевидцем всех этих зверств.