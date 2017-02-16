«Армянское возрождение» опубликовало свой список: его возглавит Артур Багдасарян – видео

Партия «Армянское возрождение» (ПАВ) в предстоящих парламентских выборах будет участвовать одна. Сегодня с таким заявлением выступил во время встречи с журналистами глава партии Артур Багдасарян. ПАВ составила список, состоящий из 300 имен, 164 человека будут выдвинуты по рейтинговому списку, а 136 человек – по пропорциональному. В первую тройку списка вошли Артур Багдасарян, Мгер Шахгельдян, Эгине Бишарян, затем идут Ованнес Маргарян, Ишхан Хачатрян, Эдгар Аракелян, Марине Кочарян и прочие.

По рейтинговому избирательному порядку ПАВ выдвинет в Эребуни – 13, в Малатии, Нор-Норке, Арабкире – по 14 кандидатов, в Ширакской, Армавирской, Лорийской областях – по 15, в Араратской области – 14, в Сюникской области – 10, в Арагацотнской и Тавушской областях – по 7 кандидатов, в Гегаркунике – 12. В Ереване партия будет иметь 13 штабов, координировать их работу будет совет, в состав которого входят Артур Багдасарян, Эгине Бишарян, Эдгар Аракелян, Карен Туманян.