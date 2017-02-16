Первая десятка блока «Царукян»: Овика Абраамяна в списке нет

Газете «Аравот» известна первая десятка пропорционального списка блока «Царукян». Это соответственно Гагик Царукян, Ишхан Закарян, Наира Зограбян, Вардан Бостанджян, Микаел Мелкумян, Арарат Зурабян, Тигран Уриханян, Иветта Тоноян, Аргам Абраамян и Вардеван Григорян.

Список состоит из 187 имен, из которых около 140 выдвигаются по рейтинговому принципу.

Был подписан Меморандум о взаимопонимании между Альянсом и ПАП.