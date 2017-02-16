Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:34 | Февраль 16 2017

Первая десятка блока «Царукян»: Овика Абраамяна в списке нет

Первая десятка блока «Царукян»: Овика Абраамяна в списке нет

Газете «Аравот» известна первая десятка пропорционального списка блока «Царукян». Это соответственно Гагик Царукян, Ишхан Закарян, Наира Зограбян, Вардан Бостанджян, Микаел Мелкумян, Арарат Зурабян, Тигран Уриханян, Иветта Тоноян, Аргам Абраамян и Вардеван Григорян.

Список состоит из 187 имен, из которых около 140 выдвигаются по рейтинговому принципу.

Был подписан Меморандум о взаимопонимании между Альянсом и ПАП.

P.S. Сын бывшего премьер-министра, бывшего члена Республиканской партии Армении Овика Абрамяна, нынешний мэр Арташата Аргам Абраамян сообщил Радио Азатутюн, что его отец не будет участвовать в избирательной кампании.

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Рубрики: Политика
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