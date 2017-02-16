Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:29 | Февраль 16 2017

Как встретили Царукяна: сын Овика Абраамяна баллотируется по рейтинговому списку – фоторепортаж

Как встретили Царукяна: сын Овика Абраамяна баллотируется по рейтинговому списку – фоторепортаж

Гагик Царукян в кинотеатре «Москва» сегодня встретился с членами его блока. Встреча закрытая и съемки встречи были разрешены только телекомпании «Кентрон». Нас буквально выгнали из зала, держа за руки и говоря, что встреча закрытая, съемки не разрешены.

Царукяна встретили аплодисментами. Его ждали члены ППА, Ишхан Закарян, а родственники Овика Абраамяна, в частности, Карине Погосян, Аргам Абраамян пришли намного раньше Царукяна и ждали его в зале.

Аргам Абраамян в беседе с журналистами сказал, что будет баллотироваться в Араратской области по рейтинговому списку и скоро выступит об этом с заявлением.

Гагик Царукян на вопросы журналистов не ответил, только сказал, что мы обо всем узнаем, когда будет опубликован их список.

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Рубрики: Политика
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