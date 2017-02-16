Блок «Елк» представил список в ЦИК: возглавляет Эдмон Марукян

Блок «Елк» («Выход») сегодня представил в Центральную избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих 2 апреля парламентских выборах.
В первую тройку пропорционального списка блока вошли лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, лидер партии «Республика» Арам Саргсян, член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.
В первую десятку также включены:
4.Мане Тандилян
5.Сасун Микаелян
6.Артак Зейналян
7.Лена Назарян
8.Айк Конджорян
9.Араик Арутюнян
10.Хачатур Симонян
Отметим, что договоренность об очередности в первой тройке между партиями была достигнута ранее.