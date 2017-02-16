Встреча Налбандян-Мамедъяров состоится в зависимости от того, «как поведет себя Азербайджан»

Сегодня министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян отбыл в Мюнхен, где он должен встретиться с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Запланированы также ряд других встреч главы армянского МИД.

Как сообщил Радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, сопредседатели предложили главам МИД Армении и Азербайджана провести двустороннюю встречу в Мюнхене.

По словам Балаяна, Ереван получил это предложение, а состоится встреча Налбандян-Мамедъяров или нет, будет зависеть от того, «как поведет себя Азербайджан».