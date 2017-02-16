Карабахские правозащитники посетили азербайджанского военнопленного Эльнура Гусейнзаде

Заявление Нагорно-Карабахского Комитета «Хельсинкская Инициатива-92» по результатам мониторинга азербайджанского военнопленного Эльнура Гусейнзаде

16 февраля координатор Нагорно-Карабахского Комитета «Хельсинкская Инициатива-92» (НКК «ХИ-92»), лауреат международных премий по правам человека, доктор Карен Оганджанян и исполнительный директор НКК «ХИ-92» Светлана Джангирян посетили азербайджанского военнопленного Эльнура Гусейнзаде.

Карабахские правозащитники ознакомились с условиями содержания азербайджанского военнопленного, поинтересовались состоянием его здоровья. В ходе проведенного мониторинга и длительной беседы с Эльнуром Гусейнзаде правозащитники констатировали факт соответствия условий содержания азербайджанского военнопленного международному гуманитарному праву. Власти НКР демонстрируют гуманное отношение к азербайджанскому военнопленному, международные организации и правозащитники имеют доступ для проведения постоянного мониторинга за условиями содержания военнопленного. Психологическое состояние задержанного азербайджанца нормальное и он очень положительно оценивает отношение карабахских властей к нему.

НКК «ХИ-92» будет продолжать постоянный мониторинг за условиями содержания Эльнура Гусейнзаде.

НКК «ХИ-92» благодарит власти НКР за содействие в проведении мониторинга.

Пресс-релиз