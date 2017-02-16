Блок «Оганян-Раффи-Осканян» представил списки в ЦИК: Раффи Ованнисян оказался на 11-ом месте

В Центральную избирательную комиссию свои списки представили члены блока «Оганян-Раффи-Осканян».

Армен Мартиросян обнародовал первые 11 имен в списке, в котором неожиданно Раффи Ованнисян оказался вне первой десятки – на 11 месте.

Список возглавил Сейран Оганян, далее следуют в первой десятке – Армен Мартиросян, Вардан Осканян, Элинар Варданян, Ваагн Ованнисян, Андраник Теванян, Степан Маргарян, Сусанна Мурадян, Гегам Назарян и Гарник Саакян.

На удивление журналистов, что за одну ночь что же произошло, Армен Мартиросян ответил, что это произошло не за одну ночь. Он сказа, что Раффи Ованнисян уверен, что 11-ое место – также проходное, поэтому и согласился занять его. Список состоит из 147 человек. Лозунг блока: «Единение, наследие, победа».

Мы спросили у господина Мартиросяна, не принесли ли с собой ничего сладкого, ведь другие другие приходят с бонбоньерками, коньяком. Он ответил: «Нет, я сам сладкий». Он также сообщил, что Раффи Ованнисян сам пожелал быть одиннадцатым в списке.

Отвечая на вопрос, что ранее и его, и Анаит Бахшян Раффи Ованнисян задвинул на нижние места в списке, сказав, что это проходные места, и насколько оправдано это сейчас, Армен Мартиросян сказал: «Должно быть оправданным. Полагаю, будет проходным, но все наши партнеры в этом уверены».