Дональд Трамп: публикации в СМИ «мешают наладить отношения с Россией»

Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в том, что публикации о связях его администрации с Россией мешают наладить отношения между двумя странами, передает ВВС.

“Путин, возможно, считает, что он больше не может договориться со мной, так как политически это будет очень непопулярным для политика”, – заявил Трамп в ходе своей пресс-конференции.

Трамп заявил, что ему было бы легче выбрать жесткий курс по отношению к России, но он выбрал путь, который, по его мнению, отвечает интересам США.

По мнению Трампа, США стоит поддерживать хорошие отношения с Россией, потому что обе страны имеют ядерное оружие.

“Я ничего не делал для России, я ничего не сделал для России, – цитируют Трампа агентства. – Если мы сможем поладить с Россией, то это позитивная вещь”.

Трамп в очередной раз обвинил американские СМИ в распространении “фейковых новостей”. Он также обещал расследовать дела об утечках материалов спецслужб в СМИ.

Американский президент также подчеркнул, что чиновники из его администрации, по его информации, не имеют связей с Россией.

“Они ничего об этом не знают. Они не были в России. Они никогда не звонили в Россию. Им никогда никто не звонил. Это всё фейковые новости”, – заявил Трамп.

На этой неделе в отставку вынужден был уйти советник Трампа Майкл Флинн. Газета Washington Post сообщила, что Флинн в декабре прошлого года обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком возможность отмены санкций. Это противоречит американскому законодательству, так как Флинн тогда не был чиновником.

Газета New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах США позже сообщила, что представители избирательного штаба Трампа в 2016 году регулярно общались с представителями российских спецслужб и чиновниками.

На этой неделе Трамп и чиновники его администрации сделали несколько резких заявлений в адрес России.

Сам Трамп написал в “Твиттере”, что Россия отобрала Крым у Украины при его предшественники Бараке Обаме. До этого пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине. Резкие заявления сделал и глава Пентагона Джеймс Мэттис, который заявил, что США намерены говорить с Россией “с позиции силы”.

По данным агентства Блумберг, Кремль велел российским государственным СМИ меньше освещать действия Трампа. Издание отмечает, это является свидетельством опасений российских властей по поводу того, что новая администрация США будет хуже относиться к России, чем ожидалось ранее.

Фото – ВВС