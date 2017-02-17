МИД РФ: мирное урегулирование карабахского конфликта не зависит от проведения конституционного референдума

Радио Азатутюн. Россия не считает, что мирное урегулирование карабахского конфликта может зависеть от проведения, назначенного на 20 февраля в Нагорном Карабахе конституционного референдума. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

«Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства, – согласно ТАСС, пояснили в российском дипведомстве. – Исходим из того, что его статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках минского процесса. При этом не считаем, что ход мирного урегулирования мог бы зависеть от проведения упомянутого «конституционного референдума»».

Напомним, ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ по поводу конституционного референдума в Карабахе, в частности, заявили, что его итоги «ни в коей мере не предрешают окончательный статус Нагорного Карабаха или исход текущих переговоров по мирному урегулированию конфликта».