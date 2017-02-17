Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:25 | Февраль 17 2017

Список блока «Царукян» на выборах Совета старейшин Еревана возглавит Арман Варданян

Список блока «Царукян» на выборах Совета старейшин Еревана возглавит Арман Варданян

Вчера был опубликован пропорциональный список баллотирующихся в депутаты кандидатов из блока «Царукян», в котором, однако, отсутствовало имя руководителя общенационального движения «Единство» Армана Варданяна, который проявил довольно значительную активность в деле создания блока. Мы попросили дать разъяснения по поводу отсутствия в списке Армана Варданяна, депутата НС РА Наиры Зограбян, занимающей в списке блока «Царукян» второе место.

– Госпожа Зограбян, какова роль «Единства» в рамках блока «Царукян», и, в частности, в чем заключается фактор руководителя движения Армана Варданяна в этом блоке?

– Общенациональное движение «Единство» – наш крупный партнер. Мы не раз говорили, что придаем большое значение здоровой, правильной и грамотной смене поколений в нашей стране, и, вообще, в политической сфере. Ели в политических объединениях не происходит здоровой и грамотной смены поколений, будущее этих политических сил попросту торпедируется. Арман Варданян руководивший фракцией ППА в Совете старейшин еще со времен прошлого Совета, и он наш соратник, с которым мы прошли путь, и он примет активное участие на этом этапе парламентских выборов, и могу с уверенностью сказать, в ближайшем будущем – во время выборов Совета старейшин Еревана. Сразу после парламентских выборов мы плавно вступим во второй предвыборный этап. Скажу, что и внутри блока, и лично с Гагиком Царукяном состоялись обсуждения, и наш подход заключается в том, что Арман Варданян, являясь нашим фаворитом на выборах Совета старейшин Еревана, возглавит предвыборный список блока «Царукян» на этих выборах.

– Какую планку установил для себя блок «Царукян» на апрельских парламентских выборах, а в мае – Совета старейшин?

– Вообще, у Гагика Царукяна в любой сфере один девиз: только победа, победа во имя народа. Во всех сферах нашим девизом была победа, и в политике мы установили самую высокую планку: победа, победа во имя благосостояния народа, во имя достойной, безопасной, стабильной и мирной Армении и Арцаха.

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Рубрики: Политика
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