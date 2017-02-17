Список блока «Царукян» на выборах Совета старейшин Еревана возглавит Арман Варданян

Вчера был опубликован пропорциональный список баллотирующихся в депутаты кандидатов из блока «Царукян», в котором, однако, отсутствовало имя руководителя общенационального движения «Единство» Армана Варданяна, который проявил довольно значительную активность в деле создания блока. Мы попросили дать разъяснения по поводу отсутствия в списке Армана Варданяна, депутата НС РА Наиры Зограбян, занимающей в списке блока «Царукян» второе место.

– Госпожа Зограбян, какова роль «Единства» в рамках блока «Царукян», и, в частности, в чем заключается фактор руководителя движения Армана Варданяна в этом блоке?

– Общенациональное движение «Единство» – наш крупный партнер. Мы не раз говорили, что придаем большое значение здоровой, правильной и грамотной смене поколений в нашей стране, и, вообще, в политической сфере. Ели в политических объединениях не происходит здоровой и грамотной смены поколений, будущее этих политических сил попросту торпедируется. Арман Варданян руководивший фракцией ППА в Совете старейшин еще со времен прошлого Совета, и он наш соратник, с которым мы прошли путь, и он примет активное участие на этом этапе парламентских выборов, и могу с уверенностью сказать, в ближайшем будущем – во время выборов Совета старейшин Еревана. Сразу после парламентских выборов мы плавно вступим во второй предвыборный этап. Скажу, что и внутри блока, и лично с Гагиком Царукяном состоялись обсуждения, и наш подход заключается в том, что Арман Варданян, являясь нашим фаворитом на выборах Совета старейшин Еревана, возглавит предвыборный список блока «Царукян» на этих выборах.

– Какую планку установил для себя блок «Царукян» на апрельских парламентских выборах, а в мае – Совета старейшин?

– Вообще, у Гагика Царукяна в любой сфере один девиз: только победа, победа во имя народа. Во всех сферах нашим девизом была победа, и в политике мы установили самую высокую планку: победа, победа во имя благосостояния народа, во имя достойной, безопасной, стабильной и мирной Армении и Арцаха.