«Трамп и Флинн: начало кораблекрушения» – Виталий Портников

Громкая отставка Майкла Флинна означает начало настоящих проблем для новой администрации Дональда Трампа, пишет известный украинский публицист и политолог Виталий Портников в статье «Трамп и Флинн: начало кораблекрушения», опубликованной изданием Liga.net, и далее продолжает:

Отставка советника президента США по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна – беспрецедентное событие в новейшей американской политической истории. Еще никогда высокопоставленный чиновник не покидал свою должность с такой скоростью, буквально через несколько недель после формирования новой администрации – и с таким скандалом. И какую должность! Советник президента США по вопросам национальной безопасности – это человек, во многом формирующий представления главы государства о внешнеполитическом курсе. Именно эту должность в разное время занимали такие патриархи американской дипломатии, как Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский. Советник по национальной безопасности – это чиновник, который в ряде случаев может стать самой настоящей альтернативой госсекретарю, вот почему Киссинджер так боролся за совмещение обеих должностей, беспрецедентное в американской дипломатии.

Так что отставка Флинна – это самое настоящее кораблекрушение. Причем кораблекрушение, последствия которого еще не вполне ясны, так как в лживой информации, которую генерал сообщал СМИ относительно своих контактов с послом России, оказались замешаны другие высокопоставленные чиновники администрации, включая вице-президента Майка Пенса, главу аппарата Белого дома Рейнса Прибуса и пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. И если расследование, которое касается лжи Флинна, продолжится, могут возникнуть вопросы, были ли эти (и другие) чиновники введены в заблуждение самим отставным генералом – или же лгали, пытаясь выгородить коллегу. И тогда возникнет вопрос, лгали ли они по собственной инициативе или же выполняли указание президента Соединенных Штатов. А это уже – самая настоящая катастрофа для Дональда Трампа.

До своего прихода в Белый дом Майкл Флинн не выращивал кактусы, не строил небоскребы и не торговал сумочками. Он – бывший глава американской разведки, человек системы. У Флинна не было никакой необходимости делать звонок российскому послу самостоятельно. Более того, он мог сделать его только понимая, что его инициатива – если это вообще была инициатива – будет одобрена

Как новая администрация пришла к этой очевидной катастрофе? Можно сказать, что Флинн просто преувеличил уровень собственной компетенции, что он не понимал, что может и чего не может высокопоставленный чиновник, что президент и его приближенные не знали о тесных контактах генерала с российским посольством и политическим руководством враждебного Америке государства. Но все это тоже будет ложью. Флинн никогда не скрывал своих тесных контактов с российским политическим руководством и лично с Владимиром Путиным. Он не стеснялся давать комментарии и консультировать одиозный телеканал Russia Today. Он не скрывал, что получал деньги от этого пропагандистского рупора российского государства – то есть от самого государства, которое не жалеет денег на ложь от Маргариты Симоньян. Он не постеснялся находиться на приеме в честь юбилея канала за одним столом рядом с самим вдохновителем этой пропаганды, Владимиром Путиным. Он сидел рядом с человеком, которого считают убийцей даже журналисты поддерживающего президента Трампа канала Fox News, не опасаясь многочисленных камер и объективов. И после этого позора – а это был именно позор, никак иначе эти посиделки с Путиным назвать нельзя – Флинн не просто продолжил свое сотрудничество с командой Дональда Трампа, но и стал советником по национальной безопасности президента США. Считать, что человек, которого усаживают рядом с российским президентом, не имеет прямого выхода на посла России в Вашингтоне, что он не имеет конфиденциальных связей с российским руководством, что он не может работать для изменения атмосферы отношений с врагом, который для него, Флинна, врагом не является – а является спонсором – мог только очень наивный человек. Трампа можно назвать не очень компетентным, не очень разборчивым в связях, не очень предусмотрительным. Но он не наивен. Он знал, кого он нанимает на работу.

Теперь о звонке будущего помощника президента США российскому послу. Я хотел бы напомнить, что до своего прихода в Белый дом Майкл Флинн не выращивал кактусы, не строил небоскребы и не торговал сумочками. Он – бывший глава американской разведки. В отличие от своего работодателя, он – человек системы. У Флинна не было никакой необходимости делать звонок российскому послу самостоятельно. Более того, он мог сделать его только понимая, что его инициатива – если это вообще была инициатива – будет одобрена. Хочу напомнить, что именно тогда избранный президент США в своем микроблоге восхищался реакцией – а, точнее, отсутствием реакции – президента России Владимира Путина на новые санкции, введённые Бараком Обамой в связи с вмешательством российских спецслужб в американские выборы. Это восхищение Трампа коррелируется со звонком Флинна на 100 процентов – ведь будущий советник по национальной безопасности говорил с послом именно о возможности снятия новых санкций. Более того, президент Путин мог уклониться от ответной реакции именно базируясь на этих обещаниях генерала Флинна. Обещаниях, которые тот не имел никакого права давать.

Трампа можно назвать не очень компетентным, не очень разборчивым в связях, не очень предусмотрительным. Но он не наивен. Он знал, кого он нанимает на работу.

Члены команды президента Трампа могли знать об этих контактах Флинна с того самого момента, когда генерал беседовал с послом. Более того, они могли воспринимать его в качестве надежного контактера с Кремлем. Единственное, чего они не могли знать – что эти контакты и их содержание станут достоянием гласности, породят подозрения в нарушении закона высокопоставленным чиновником и бросят тень на всю новую администрацию. А это означает одну простую вещь – совершенно неправильно утверждать, что в Белом доме находится человек, который не понимает, как работают Соединенные Штаты Америки. В Белом доме находятся люди, которого этого не понимают. В этом и состоит главная опасность. Не для Соединенных Штатов Америки, а для самих этих людей.

Первый из них – тот, кто спутал свои личные интересы, связи и взгляды с национальными интересами Соединенных Штатов – уже с позором изгнан из Белого дома спустя всего несколько дней после назначения. Потому что так работают Соединенные Штаты Америки. Такая же судьба будет ждать всех остальных “путаников” – причем, возможно, куда более незавидная, чем у генерала Флинна, потому что одной отставкой дело может не ограничиться. Потому что так работают Соединенные Штаты Америки. Потому что у Соединенных Штатов Америки нет возможности трактовать национальные интересы не такими, какими они есть на самом деле, а такими, какими они могут существовать в чьем-то воспаленном или скорректированном гонорарами от Russia Today воображении.

Это то, что должен понять Дональд Трамп, если он хочет стать успешным президентом Соединенных Штатов. Есть лишь одни национальные интересы Соединенных Штатов. Не интересы Tramp Organizations, не интересы обворожительной Иванки, не интересы отдельных членов команды, продиктованные их воображением, некомпетентностью или, не дай Бог, коррумпированностью. Только одни национальные интересы. Только на них и нужно работать день и ночь, без устали. Не отклоняясь от этого подхода ни на миллиметр.

В противном случае кораблекрушение продолжится и может стать фатальным как для окружения нового президента США, так и для него самого.

Фото – АВС