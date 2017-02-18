Путин – более серьезная угроза существованию Европы, чем ИГИЛ: статья Джорджа Сороса в The Guardian

Руководители США и ЕС допускают прискорбную ошибку, полагая, что путинская Россия может стать союзницей в борьбе против «Исламского государства». Факты опровергают их точку зрения. Цель Путина — содействовать распаду Евросоюза, а добиться этой цели быстрее всего он сможет, наводнив Европу сирийскими беженцами. Об этом в статье «Путин — это более серьезная угроза существованию Европы, чем ИГИЛ», опубликованной в британской The Guardian (перевод на русский – издания Иносми.Ру), пишет известный американский бизнесмен и филантроп Джордж Сорос и продолжает:

Российские самолеты бомбят гражданское население на юге Сирии, вынуждая его бежать в Иорданию и Ливан. Сегодня в пустыне на границе с Иорданией в ожидании разрешения на въезд скопилось 20 тысяч сирийских беженцев. Чуть меньше ждут своей очереди, чтобы попасть в Ливан. И беженцев там становится все больше.

Россия также наносит массированные авиаудары по мирному населению в северной части Сирии. А армия сирийского президента Башара аль-Асада провела наступление на город Алеппо, где проживало более двух миллионов человек. Взрывы бочковых бомб заставили 70 тысяч мирных сирийцев бежать в соседнюю Турцию. В случае продолжения наземного наступления беженцев будет намного больше.

Бегущие семьи могут не остаться в Турции, а двинуться дальше. На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в Анкару, чтобы в спешном порядке договориться с турецкими властями о продлении срока пребывания в Турции беженцев, которые уже находятся там. Она предложила ежегодно перевозить напрямую в Европу по 200-300 тысяч сирийских беженцев при условии, что Турция не будет пускать их в Грецию и примет их обратно, если они все-таки переберутся туда.

Путин — талантливый тактик, но мыслить стратегически он не умеет. Есть основания полагать, что интервенцию в Сирии он начал для того, чтобы усугубить кризис беженцев в Европе. На самом деле эта интервенция стала стратегическим просчетом, так как у Путина возник конфликт с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, что пошло во вред интересам обеих стран.

Но когда Путин увидел, что появилась возможность ускорить распад ЕС, он ухватился за нее. Он маскирует свои действия разговорами о сотрудничестве против общего врага ИГИЛ. Аналогичный подход он использует на Украине, подписав Минские соглашения, но не выполняя их условия.

Трудно понять, почему руководство США и ЕС верит Путину на слово вместо того, чтобы судить о нем по его поступкам. Единственное объяснение, которое я смог найти, заключается в том, что демократические политики стремятся успокоить общество, а для этого рисуют более благостную картину, чем она есть на самом деле. В действительности путинская Россия и ЕС ведут гонку на время. Вопрос в том, кто из них рухнет первым.

В 2017 году путинскому режиму грозит банкротство, когда придет время погашать значительную часть внешнего долга. Но политические потрясения могут начаться еще раньше. Популярность президента по-прежнему высока, но она зиждется на общественном договоре, который требует, чтобы правительство обеспечивало финансовую стабильность и медленно, но верно повышало уровень жизни. Из-за западных санкций, а также из-за резкого падения цен на нефть режим не сумеет сделать ни первое, ни второе.

Дефицит бюджета в России составляет семь процентов ВВП, но правительству нужно будет сократить его до трех процентов, чтобы инфляция не вышла из-под контроля. В фонде социального обеспечения заканчиваются деньги, и его придется объединить с фондом государственной инфраструктуры, чтобы эти деньги появились. Эти и другие действия негативно отразятся на уровне жизни населения и на мнении электората. Между тем этой осенью России предстоит провести парламентские выборы.

Чтобы избежать краха, путинскому режиму надо сделать так, чтобы ЕС развалился первым. Если Евросоюз начнет трещать по швам, он не сможет сохранить санкции, введенные против России после ее вторжения на Украину. Путин получит значительные экономические выгоды, разобщая Европу и используя свои связи с коммерческими кругами и с выступающими против ЕС партиями, за которыми он бережно ухаживает.

При существующем положении дел ЕС непременно распадется. После финансового кризиса 2008 года и пакета мер по спасению Греции ЕС с трудом выкарабкивался из одного кризиса в другой. Но сегодня он сталкивается с пятью или шестью кризисами одновременно, и это для него уже слишком. Как совершенно верно прогнозировала Меркель, миграционный кризис способен разрушить Евросоюз.

Когда государство или объединение государств оказывается в смертельной опасности, лидеры должны смотреть жестокой правде в глаза, а не пытаться ее игнорировать. В гонке за выживание ЕС соперничает с путинской Россией. ИГИЛ представляет угрозу для обоих, но эту группировку не следует переоценивать. Атаки джихадистов из террористических организаций ужасны, но они не идут ни в какое сравнение с угрозой, исходящей из России.

ИГИЛ (и до него «Аль-Каида») выяснили, где ахиллесова пята западной цивилизации. Это страх перед смертью. Они научились эксплуатировать этот страх. Нагнетая на Западе исламофобию и побуждая общество и власть относиться к исламу с подозрением, они надеются убедить молодых мусульман, что альтернативы терроризму не существует. Когда мы поймем суть этой стратегии, найти противоядие будет легко и просто. Не надо поступать так, как хочет твой враг.

Противостоять исходящей из путинской России угрозе будет трудно. Но если не признать эту угрозу, бороться с ней будет еще труднее.

Фото – The Washington Times