Трамп, Путин и роковое влечение – «так продолжаться не может»: The Financial Times

“Трамп, Путин и роковое влечение”, – таким заголовком Financial Times снабдила статью своего обозревателя Филипа Стивенса, передает ВВС в обзоре британской прессы за пятницу 17 февраля.

Автор напоминает о скандале вокруг Майкла Флинна, который, насколько известно, обсуждал с российским послом в Вашингтоне санкции, наложенные Америкой на Россию.

Теперь конгрессмены и спецслужбы хотят ответов на несколько вопросов, адресованных Трампу и его окружению.

Во-первых, что именно обсуждалось в рамках этих разговоров? Были ли предложены, открытым текстом или намеками, какие-то обоюдные сделки по вопросу о политике президента Трампа?

Во-вторых, в чем состоят финансовые связи самого Дональда Трампа с Россией?

И в-третьих, что знал и когда знал президент о действиях Флинна?

Гневные заявления Трампа в адрес тех, кто сливает информацию прессе, ему не помогут, замечает FT.

Трамп – политик, который публично аплодировал российским хакерам, взломавшим серверы Демократической партии. Пока что твиты Дональда Трампа, в которых он продолжает нападки на New York Times, Си-эн-эн и Washington Post, лишь подтверждают существование обширных контактов между его командой и Москвой, считает Стивенс.

Почему иначе Трамп ни разу выступил с критикой российского лидера, который вторгся в соседнюю страну и попрал нормы международного права?

Каким бы ни был ответ на этот вопрос, улыбки в Москве уже меняются на гримасы.

На расследование контактов команды Трампа с Кремлем уйдут месяцы, а может быть и годы.

Путин надеялся заключить сделку, в рамках которой США отменили бы наложенные на Россию санкции и закрыли бы глаза на российский реваншизм – в обмен теоретическую возможность совместной борьбы с ИГ.

Подобная сделка в любом случае натолкнулась бы на сопротивление со стороны многих республиканцев в конгрессе.

Сейчас, судя по всему, ее заключить невозможно.

Но Дональд Трамп остается президентом США. Он с презрением относится к базовым ценностям и нормам, которых придерживались все предыдущие президенты.

Ему легче оскорблять давних друзей Америки, что он проделал с премьер-министром Австралии, чем находить новых союзников.

Так продолжаться не может, сказал на этой неделе один из чиновников Белого дома. Трамп должен измениться.

Но может ли он это сделать? И если нет – то как долго все это может продолжаться, вопрошает Филип Стивенс в Financial Times.

Фото – ВВС