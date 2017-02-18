Оман заинтересован в развитии с Арменией взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах: встреча глав МИД

17-го февраля глава МИД Армении Эдвард Налбандян встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бен Алауи бен Абдаллой.

Эдвард Налбандян отметил, что с теплотой помнит свой визит в Оман еще в 1993 году в качестве специального посланника президента Армении и встречи, которые состоялись в Маскате. Министр Налбандян подчеркнул, что укрепление сотрудничества с арабскими странами занимает важное место в повестке дня внешней политики Армении.

Министр бен Алауи бен Абдалла отметил, что Оман заинтересован в развитии с Арменией взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах.

Собеседники были едины во мнении, что необходимо предпринять максимальные усилия для развития сотрудничества в сфере экономики и торговли. Была подчеркнута необходимость расширения договорно-правовой базы.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся проведения периодических консультаций между министерствами иностранных дел, а также развития взаимодействия в международных организациях.

Эдвард Налбандян и Юсуф бен Алауи бен Абдалла коснулись актуальных международных вопросов. Стороны подчеркнули необходимость решения проблем исключительно мирным, переговорным путем.

Пресс-служба МИД Армении