Задержаны сын Вардана Осканяна и сын его шурина: shamshyan.com

SHAMSHYAN.com сообщает, что вчера, 17 февраля, решением следователя Следственного отдела Котайкского областного следственного управления Следственного комитета Армении задержаны 33-летний Ара Осканян и 25-летний Грант Серадарян.

Как сообщает фотожурналист Гагик Шамшян, они подозреваются в том, что незаконно похитили, увезли в г. Абовян и угрожали расправиться с сирийским армянином, 30-летним Нжде Берберяном.

Задержанный Ара Осканян является сыном бывшего главы МИД РА Вардана Осканяна, а Грант Серадарян – сыном его шурина.