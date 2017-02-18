Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:59 | Февраль 18 2017

Задержаны сын Вардана Осканяна и сын его шурина: shamshyan.com

Задержаны сын Вардана Осканяна и сын его шурина: shamshyan.com

SHAMSHYAN.com сообщает, что вчера, 17 февраля, решением следователя Следственного отдела Котайкского областного следственного управления Следственного комитета Армении задержаны 33-летний Ара Осканян и 25-летний Грант Серадарян.

Как сообщает фотожурналист Гагик Шамшян, они подозреваются в том, что незаконно похитили, увезли в г. Абовян и угрожали расправиться с сирийским армянином, 30-летним Нжде Берберяном.

Задержанный Ара Осканян является сыном бывшего главы МИД РА Вардана Осканяна, а Грант Серадарян – сыном его шурина.

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Рубрики: Право
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