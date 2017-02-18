Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саргсян встретился с премьер-министром Республики Сингапур: Соглашение о ЗСТ будет подписано до конца 2017 года

17 февраля в Сингапуре председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саргсян встретился с премьер-министром — главой правительства Республики Сингапур Ли Сянь Луном. Обсуждались вопросы расширения экономического сотрудничества и подписания Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Республикой Сингапур. На встрече присутствовали член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, министры правительства Республики Сингапур.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саргсян отметил, что менее года назад Евразийская экономическая комиссия подписала с Республикой Сингапур меморандум о взаимопонимании. Этот документ стал первым шагом на пути к сближению и созданию атмосферы доверительного экономического партнёрства стран Евразийского экономического союза и Республики Сингапур. Для реализации положений меморандума создана рабочая группа. Ее участники уже обсудили вопросы применения санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер в торговле между ЕАЭС и Сингапуром, форматы и перспективы сотрудничества в энергетической сфере и промышленности.

«Это наша вторая встреча, господин премьер-министр, – обратился Тигран Саргсян к Ли Сянь Луну. – И я рад сообщить Вам, что страны ЕАЭС поддерживают начало переговоров по заключению Соглашения о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Республикой Сингапур. На мой взгляд, это важный шаг вперёд, который позволит существенно увеличить объемы взаимной торговли и масштабы инвестиционной активности бизнесменов наших стран. Мы рассчитываем, что соглашение будет охватывать широкий спектр тем, включая вопросы сотрудничества в инновационной сфере, совместного развития перспективных технологий и проектов, в том числе связанных с оцифровкой экономик стран ЕАЭС, логистическим и транспортным бизнесом».

Премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун заявил, что сингапурская сторона готова к конструктивному диалогу и рассчитывает подписать Соглашение о зоне свободной торговли уже до конца 2017 года. «Нас очень радует, что представители бизнеса стран ЕАЭС заинтересованы в сотрудничестве с нашими предпринимателями. Нам необходима системная работа, которая позволит познакомить обе стороны с возможностями и особенностями рынков, правилами ведения бизнеса как в странах Евразийского экономического союза, так и здесь, в Республике Сингапур», – сообщил премьер-министр страны.

«Я буду рад, если наша следующая встреча будет связана с подписанием соглашения», – прокомментировал Тигран Саргсян слова Ли Сянь Луна.

Председатель Коллегии ЕЭК обратил внимание премьер-министра Республики Сингапур на возможности, которыми обладает Евразийский банк развития (ЕАБР). Банк проявлял заинтересованность в присоединении Республики Сингапур к ЕАБР. Ли Сянь Лун выразил готовность рассмотреть эту возможность.

Среди прочих тем стороны обсудили перспективы взаимодействия ЕАЭС с АСЕАН. Премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун отметил заинтересованность в развитии этого трека и заявил о готовности поддержать его.