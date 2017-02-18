17-го февраля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в Мюнхене встретился с президентом Иракского Курдистана Масудом Барзани.

Стороны оценили высокий уровень политического диалога и обменялись мнениями вокруг организации взаимных визитов, торгово-экономического сотрудничества.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся открытия генерального консульства Армении в Эрбиле. В этом контексте Эдвард Налбандян поблагодарил за проявленную всестороннюю поддержку со стороны властей Иракского Курдистана.

По просьбе министра иностранных дел Армении глава Иракского Курдистана представил последние развития в деле борьбы с террористическими группировками в Ираке.

Министр иностранных дел Армении и президент Иракского Курдистана коснулись актуальных вопросов международной и региональной безопасности.

Пресс-служба МИД Армении