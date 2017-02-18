Эдвард Налбандян встретился с британским госминистром по вопросам Европы и Америки Аланом Дунканом

Находящийся с рабочим визитом в Мюнхене министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 17 февраля встретился с британским государственным министром по вопросам Европы и Америки Аланом Дунканом. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Эдвард Налбандян и Алан Дункан обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, отметив важность взаимных визитов, проведения регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами.

Эдвард Налбандян представил Алану Дункану ситуацию, сложившуюся вследствие развязанных Азербайджаном в апреле 2016 года широкомасштабных военных действий против Арцаха, причиненный процессу мирного урегулирования карабахской проблемы ущерб, а также прилагаемые Арменией и сопредседателями Минской Группы ОБСЕ усилия по продвижению процесса урегулирования.