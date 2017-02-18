«Внеся «Кетрин»-Миграна, этот сегмент в лице Миграна Погосяна становится цивилизованным бандитом»: Анаит Бахшян

По словам члена общественной организации «Объединенные армяне» Азата Аршакяна, они помогают блоку «Оганян- Раффи-Осканян» из корыстных побуждений. Причиной он назвал то, что те пообещали поддержать их программы».

Выступая вчера в Пресс-клубе «Айели», господин Аршакян указал, что проблем со списком у них не было: «Нам не предложили, а мы себя не представили, и не обиделись, и не обидимся». Он отмечает, что в этом блоке царит политическая солидарность.

Участвовавшая в пресс-конференции Анаит Бахшян, баллотирующаяся по списку партии «Свободные демократы», в свою очередь сказала, что не видит логики в процессах, развивающихся на политической арене: «Вижу вещи, которые не укладываются в рамки моральных взглядов и ценностей. Не знаю, какая интрига в том, что список РПА возглавляет министр обороны, но точно уж что-то задумали». «Хатабала», – подсказал Азат Аршакян.

Он считает, что список РПА довольно посвежел, но проблема все равно остается: «Они не смогут за эти 2 месяца убедить нас, что они хорошие, и укрытые в тылу криминально-олигархические силы ушли. Это маска. Пришедшие новые, начиная с Вигена Саргсяна, представительны, но мы знаем – Виген Саргсян уйдет. Но таким списком сумеют заинтересовать, а затем Виген Саргсян вернется к своей должности, вместо него вынырнет скрывающийся в верхах [списка], из кустов, какой-нибудь криминально-олигархический партизан».

Госпожа Бахшян подчеркнула, что криминальной обложке просто придают новое качество: «Внеся «Кетрин»-Миграна, этот сегмент в лице Миграна Погосяна становится цивилизованным бандитом».

«Кетрины привели новых, они формируют список. Условные Кетрины составляют список», – продолжил Азат Аршакян. Он также сказал, что в случае с оппозицией была возможность большой консолидации, но им не позволили. Господин Аршакян не уточнил, кто именно не позволил: «Те, кто должны были финансировать». По его словам, «Свободным демократам» и блоку «Елк» тоже не позволили действовать крупным блоком: «Не позволили объединиться, сказали – вы очень сильные». «Кто мог сказать такое «Свободным демократам»?» – удивилась госпожа Бахшян. «Никто, даже Трамп не мог сказать», – отпарировал господин Аршакян.