«Вы для них уже были «дядями»: Серж Саргсян выступил на съезде Союза добровольцев «Еркрапа»

Президент Серж Саргсян сегодня 18 февраля в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна принял участие в XI съезде Союза добровольцев “Еркрапа”(СДЕ). Президент Республики обратился с приветственной речью к участникам и гостям съезда.

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Речь Президента Сержа Саргсяна на XI съезде Союза добровольцев “Еркрапа”:

Святейшие отцы!

Дорогие боевые друзья!

Уважаемые солдаты!

Приветствую участников и гостей XI съезда Союза добровольцев «Еркрапа»!

“Еркрапа” формировался параллельно с нашей новейшей историей, принимал значительное участие в деле обороны Арцаха и Армении. С тех пор и поныне само имя “Еркрапа” используется и в единственном, и во множественном смыслах, и следовательно означает сильную личность и союз ярких личностей.

“Еркрапа” сформировал традиции и принципы, у истоков которых был основатель и незаменимый лидер Союза добровольцев “Еркрапа” Вазген Саргсян. Эти традиции и принципы сохраняются и развиваются в ногу с тысячелетним маршем нашей страны и общества.

“Еркрапа” – это целый слой нашего общества. Особенный слой, в котором биография каждой личности непосредственным образом переплетена с биографией нашей страны. Она переплетена с историей освобождения, обороны и становления собственной страны. Личные истории людей, присутствующих в этом зале, по большому счёту, – совокупная история нашей борьбы и побед.

Строитель, интеллигент и рабочий превратились в держащих страну добровольцев, когда страна и народ были в опасности. Вы с честью выполнили свою миссию. Сделанное вами сегодня, издалека десятилетий, с уверенностью можем назвать “исторической миссией”. И вы вернулись к своей мирной работе, когда это стало возможным.

Вы вернулись, храня в своих сердцах боль потери наших погибших боевых товарищей, но также осознавая, что навязанное противнику перемирие – ещё не окончательный мир. Вы вернулись осознавая, что ещё многое должны сделать, пока на нашей земле окончательно восторжествует мир, и на наших границах будет властвовать спокойствие.

Дорогие добровольцы – еркрапа!

Эта структура выполнила большую работу и сегодня проводит активную деятельность. Подробности вы лучше меня знаете. Но я хочу особо подчеркнуть ту важную роль, которую вы имели и имеете в деле военно-патриотического воспитания наших юношей.

Та светлая молодёжь, которую мы имеем сегодня в Армении, – плод усилий нашего государства и всего общества. Результат семьи, школы, но также участников Арцахской освободительной борьбы, то есть, также личных примеров, показанных вами и вашими боевыми товарищами.

О дереве всегда судят по качеству плода. Пусть все пессимисты смотрят и убедятся, развеют свои сомнения. Наша молодёжь, свободолюбивое и гордое поколение нашей независимости доказывает, что наше общее древо жизни здорово, крепко и плодовито.

“Еркрапа”на протяжении десятилетий, как девиз, повторял: “Если нужно будет, мы опять пойдём защищать Родину”. В прошлом году в апреле стало нужно. И вы пошли. Многие из вас, уже убелённые сединами, пошли, чтобы встать рядом с нашими молодыми львами. Пошли, чтобы облегчить их дело, но также придать новый дух и волю новоиспечённым, но не менее мужественным защитникам страны армянской.

Вы для них уже были «дядями». В годы оборонительной войны об этом никто из нас не задумывался. Сейчас я обращусь к вам именно так, как к вам обращались наши молодые солдаты.

Дяди!

Пусть никто не сомневается, что мы без остатка преданы защите нашей Родины, что мы в любой момент готовы быть на передовой, готовы быть в окопах, чтобы вместе с нашими молодыми, с нашей регулярной армией защитить нашу Родину, что мы будем верны своей клятве, что мы верны светлой памяти наших павших друзей-однополчан.

Союз добровольцев “Еркрапа”, являясь общественной организацией, в нашем обществе приобрёл очень особенный вес. Эта действительность говорит о вашей силе, говорит о вашей организованности, сплочённости и авторитете, которым вы пользуетесь в обществе.

Сегодня Армения стоит на пороге серьёзных перемен, преобразований. Мы осуществляем этот процесс перехода к парламентскому правлению, и мы готовы совершить этот переход без потрясений. В этот период мы обязаны также гарантировать стабильность и законность.

Пользуясь случаем, скажу, что Республиканская партия Армении на предстоящих выборах будет представлена крепкой командой, деятелями, которые, если получат мандат народа, будут готовы донести голос Республики Армения с трибун Москвы, Брюсселя и Вашингтона, в эфире ведущих информационных служб мира, всех возможных и невозможных площадок. Они будут готовы ежедневным трудом воплотить в жизнь Конституцию, будут продвигать свою веру в любом споре лишь силой мысли, риторики и воли. Они не будут обманывать людей, не будут говорить, что через год превратят Армению в рай, не будут обманывать, не будут говорить, что если проголосуете за них, они дадут нашему народу бесплатные электричество и газ, не будут говорить, что мы не будем забирать молодых людей в армию. Они будут говорить то, что будут в состоянии сделать. Они будут говорить, что будут каждый день вести нашу страну вперёд. Мы идём на эти выборы с хорошо знакомыми людьми, но на деле, с новой командой, и голос этой команды будет звучать очень громко. И по моей инициативе, но, разумеется, по её согласию, мы в эту команду включили также нашего многоуважаемого генерала Манвела Григоряна, кроме того, что учли его опыт и личные способности, также, как выдающийся символ, чтобы завтра, кто бы ни был избран депутатами Национального Собрания, во время каждой своей инициативы, каждого выступления и голосования, даже во время реплики из нескольких слов, видели взгляд генерала, который является воплощением борьбы за независимость и обязывает к нашим будущим победам.

А сегодня в Азербайджане некоторые ещё имеют надежды, что будто бы сосредоточенная на выборах Армения будет очень занята, а следовательно – уязвима. Исходя из этих тщетных надежд, противник, может быть, попробует также прибегнуть к новым провокациям.

Пуская на ветер громадные суммы, официальный Баку – любитель пустых и имеющих недельную жизнь “пиар” акций, недавно назвал вопрос Арцаха “внутренней” проблемой Азербайджана. К сожалению, у людей короткая память. Именно этот образ мышления, не имеющих никакой юридической и нравственной основы, в своё время привёл к обострению противостояния и к войне, ставшей причиной многочисленных неуместных жертв и страданий в первую очередь для азербайджанского народа.

Многие из вас помнят, что в начале 90-х годов, когда каждую неделю в Азербайджане менялся министр обороны, каждый из них считал своим долгом выступить и сказать, что через неделю, через несколько дней он будет пить чай в Степанакерте. Но, как показала история, как вашими усилиями, так и усилиями героических сынов нашего народа так вышло, что они не только не выпили чаю в Степанакерте, но и лишились возможности пить чай в Агдаме, Физули, Джабраиле, Кубатлы, Карвачаре и других местах.

Мы, искренне говорю, Азербайджану не желаем страданий, однако и никому не позволим жаждать страданий нашего народа.

Проблема Арцаха – это дело армянского народа, суд армянства: как решит народ Арцаха, именно так и будет будущее Арцаха. А мы все, как присутствующие здесь, так и те, кто находятся вне этого зала, горой стоим за наших арцахских сестёр и братьев.

Я считаю своим долгом заявить с этой трибуны съезда, что все возможные провокации получат достойный отпор. Основанная на иллюзиях политика не имеет будущего и не может иметь. Доказательство сказанному – опыт прошедших десятилетий.

Мы исходим из реального равновесия сил. Мы меняем реальность, делая нашу страну более свободной и более демократической, поскольку уверены, что в результате этих изменений у нас будет более эффективное управление. Более эффективное управление, в свою очередь, сделает нас более конкурентоспособными и способными к обороне.

Уважаемые добровольцы – еркрапа!

Завершая выступление, как всегда, призываю вас держать порох сухим, поскольку наша борьба ещё продолжается. Желаю съезду Союза добровольцев “Еркрапа” успешной и плодотворной работы.

Уверен, что и на этом съезде Союз добровольцев “Еркрапа” проявит присущее ему государственное мышление и ответственность, достойно продолжая дело своего основателя – Вазгена Саргсяна.

Спасибо.

Пресс-служба Президента Армении