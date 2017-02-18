«Нас воспринимают как придаток другой страны»: Осканян и Оганян критикуют власть

На вчерашней пресс-конференции блока Оганян-Раффи-Осканян возглавляющий блок Сейран Оганян представил свой предвыборный список, сообщив, что руководителем штаба их блока назначен Армен Мартиросян. Он также рассказал о проблемах армии, важности безопасности, отметил звучащую в адрес их блока критику, и предупредил, что ответные шаги будут аргументированными и далекими от уровня сплетен. «Для меня неприемлемо, что те, кто называют себя оппозицией, осуществляют акции против своего же лагеря», – сказал он, отметив, что имен называть не будет.

Вардан Осканян сообщил, что программу их блока они представят более подробно, но заранее отметил, что люди заметят в ней идейные различия с тем, что сегодня осуществляется со стороны властей. Он указал на то, что сегодня власти преследуют одну цель – выполнить бюджет, и для этого любой ценой «соскрести с бизнеса», чтобы пополнить бюджет. Он заверил, что пенсии, зарплаты повысят в два раза. «Сегодня бизнес и экономика срослись настолько тесно, что власти не в состоянии осуществить это, их задача только пополнение бюджета». Он напомнил, что программа «Вызовы тысячелетия» в Армении начала осуществляться, когда министром ИД был он, и пообещал, что после их прихода к власти ежегодно будут привносить из Диаспоры 1 миллион долларов.

В своей критике властей Вардан Осканян указал на то, что на международной арене Армения полностью потеряла свой авторитет, безобразно голосует в ООН, и нас воспринимают как придаток другой страны.

На замечание, что на протяжении лет они занимали в системе власти высокие посты, и это подсказывает, что находясь внутри власти, они владели эксклюзивной информацией, следует ли ждать разоблачений, чтобы раскрыть истинное лицо властей, Сейран Оганян ответил, что видел упущения системы управления, отсутствие культуры управления, отсутствие связи между народом и властью, и в связи с этим отметил, что внутри государства не создана основа для идеологической работы, чтобы имелась возможность решать проблемы, объединившись вместе с народом.

Раффи Ованнисян, обращаясь к Сейрану Оганяну, сказал, что направляя на выборы армию, он вовлекался в государственное преступление. На эту критику тот ответил, что в результате политики, проводимой в армии из года в год, они сумели достичь такого уровня, чтобы вооруженные силы могли сохранять свой нейтралитет в политических процессах.