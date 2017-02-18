Почему Давида Арутюняна нет в списке Республиканской партии: видео

«Потому что я не планирую работать в парламенте. Вообще, у меня разные планы, но в данный момент, да, в исполнительной», – сообщил в пятницу в беседе с журналистами министр-руководитель Аппарата Правительства РА Давид Арутюнян, отвечая на вопрос, почему его имени нет в списке РПА.

На вопрос, сам ли он принял решение не присутствовать в парламенте, господин Арутюнян ответил, что вопрос обсуждался в партии. На вопрос, будет ли он в исполнительной власти, если после выборов РПА наберет большинство голосов, Давид Арутюнян ответил: «Тогда партия и обсудит, какое принять решение». Давид Арутюнян считает практически невозможным занимать должность председателя Конституционного суда, более того, у него нет такого желания.

«Внутриполитическая борьба естественное явление, изначально предусмотрена Избирательным кодексом», – сказал господин Арутюнян, в ответ на замечание, что, по сути, между людьми, баллотирующимися по рейтинговому списку той же партии, развернется серьезная борьба. Давид Арутюнян одним из важнейших инструментов демократии считает получение вотума доверия народа, а такой вариант, по его словам, предпринимается. «Все попытки исказить – этот такой-то, другой – кличкастый, и так далее, на все это ответ даст народ», – сказал он.

Один из журналистов заметил, что уже идут разговоры насчет обещаний раздавать предвыборные взятки, во дворах собираются группы парней-родственников, ведут переговоры, тогда как не было и нет ни одного случая, раскрытого полицией.

Давид Арутюнян пояснил, что взятка – это когда один дает, а другой берет: «Разговоры могут происходить всегда, и на любую тему, но необходимо, чтобы было заявление. Полиция не может вмешаться в отношения двух людей, если один из них не обратился с заявлением». Он напомнил, что для берущего взятку законом установлено даже освобождение от ответственности, если он сообщает об этом. Но и это не способствовало тому, чтобы люди ставили в известность.