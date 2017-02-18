Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:34 | Февраль 18 2017

В Арцахе при пока невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий-срочник: МО НКР

В Арцахе при пока невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий-срочник: МО НКР

Сегодня 18 февраля около 11:45 по ереванскому времени на оборонительном участке одной из воинских частей Армии Обороны НКР, дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, при пока невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы Лерник Александрович Осян (1998 г.р.).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

«Министерство обороны НКР разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.

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Рубрики: Военные
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