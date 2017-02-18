Виген Саргсян в Мюнхене встретился с главами МО Польши, Чехии, Литвы и Ливана

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Армении Виген Саргсян 17 февраля провел ряд двусторонних встреч. Подробности передает пресс-служба министерства обороны РА.

В частности, в ходе встречи с гендиректором ЗАО «Лаборатория Касперского» Евгением Касперским обсуждены перспективы сотрудничества между оборонным ведомством Армении и данной компанией, имеющей огромный опыт работы в сфере информационной безопасности.

Виген Саргсян и Евгений Касперский выразили уверенность, что сотрудничество в столь важном направлении, как информационная безопасность, даст позитивные результаты – с учетом имеющегося в Армении большого потенциала и опыта компании «Лаборатория Касперского».

В ходе встречи Вигена Саргсяна с министром национальной обороны Литвы Раймундасом Кароблисом обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в ряде сфер, в том числе и в сфере обороны. Собеседники отметили, что существует большой ресурс для углубления отношений – как в двустороннем формате, так и в формате Армения-ЕС.

Виген Саргсян провел также встречу с министром национальной обороны Польши Антонием Мацеревичем. Главы оборонных ведомств Армении и Польши обсудили актуальные глобальные вызовы, подчеркнув необходимость совмещения усилий для их преодоления. В качестве лучшего примера сотрудничества было отмечено армяно-польское взаимодействие в рамках миротворческих миссий.

Глава Минобороны Армении встретился также с министром обороны Чехии Мартином Стропницким. Министры обсудили перспективы армяно-чешского сотрудничества в сфере обороны. Собеседники подчеркнули: тот факт, что Армения и Чехия входят в разные военно-политические блоки, не может служить препятствием для углубления двустороннего взаимодействия.

Виген Саргсян 17 февраля встретился также с министром обороны Ливана Якубом Саррафом. Особо подчеркнув большую роль армянской общины в политической, экономической и культурной жизни Ливана, Якуб Сарраф отметил, что это является важным фактором для развития армяно-ливанских отношений во всех сферах, в том числе и в оборонной сфере.