Задержание сына и родственника Вардана Осканяна: подробности от Следственного комитета

Советник председателя Следственного комитета Сона Трузян сообщила Радио Азатутюн, что накануне поздно вечером были задержаны сын и племянник бывшего министра иностранных дел Армении Вардана Осканяна. Трузян также сообщила, что задержанные пока отказываются давать показания.

Согласно сообщению Следственного комитета, указанные лица были задержаны по подозрению в совершении преступного деяния, предусмотренного пунктами 1 и 2 части 2 статьи 133 Уголовного кодекса РА.

«17 февраля 2017 года из Полиции поступили материалы, подготовленные на основе сообщения гражданина о том, что 16 февраля 2017 года его друг Г. Сирадарян и его двоюродный брат А. Осканян потребовали от него вернуть долг, при этом удерживая его против воли в автомобиле и не позволяя ему из него выйти под угрозой применения опасного для здоровья насилия», – говорится в сообщении.

«Учитывая, что материалы содержат признаки преступления, предусмотренного статьей «незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения», было возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, предполагаемого пострадавшего Н. Берберяна посадили в машину у магазина «Роберто» на ереванской улице Ленинградян и доставили в город Абовян, где незаконно лишили его права на свободное передвижение, и, угрожая, требовали вернуть долг в размере 1,5 миллиона драмов (свыше 3 тысяч долларов США).

Проводятся необходимые следственные действия для обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования всех обстоятельств дела, в направлении проверки обстоятельств, указанных потерпевшим», – говорится в сообщении СК.

Сона Трузян также сообщила, что сообщивший о преступлении является сирийским армянином.

Отметим, что Вардан Осканян является членом оппозиционного блока «Оганян-Раффи-Осканян», который подал заявку на участие в парламентских выборах 2 апреля.