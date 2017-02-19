Бако Саакян принял прибывших в Арцах европейских наблюдателей

18 февраля Президент Бако Саакян принял прибывших в Арцах с целью осуществления наблюдательской миссии в ходе конституционного референдума членов делегаций Латвии, Словении, Испании, Великобритании, Румынии, Словакии, Бельгии, среди которых были правоведы, представители гражданского общества и журналисты.

Глава государства отметил важное значение наблюдательской миссии со стороны зарубежных делегаций с точки зрения укрепления демократических институтов в республике, представления в разных странах объективной информации об Арцахе и развития двусторонних отношений.

В ходе встречи был затронут также ряд вопросов, касающихся государственного строительства, внешней и внутренней политики НКР, региональных процессов.

Пресс-служба Президента Арцаха