Статус Нагорного Карабаха определен референдумом о независимости: Шаварш Кочарян

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в своем микроблоге в Twitter коснулся предстоящего 20 февраля конституционного референдума в Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

«Конституционный референдум не определяет статус Нагорного Карабаха. Статус НК определен референдумом о независимости», – написал Шаварш Кочарян.

Конституционный референдум в НКР назначен на 20 февраля. Новый проект конституции предполагает переход к президентской форме правления. По действующей конституции (2006) форма правления в НКР – полупрезидентская. Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) в своем совместном заявлении коснулись референдума по проекту новой конституции НКР.