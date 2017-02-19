«Осканян совершил ошибку и пусть ответит за нее»: критика Раффи Ованнисяна в адрес Оганяна-Осканяна

Лидер «Наследия» Раффи Ованнисян в ходе предвыборной гонки предыдущих выборов на встречах в марзах говорил о сфальсифицированных выборах, призывая людей избавиться от треугольника «Левон-Роберт-Серж». Однако, как известно, сегодня он состоит в альянсах с людьми, которые непосредственно связаны с этими людьми и вместе с ними собирается участвовать в свободных и справедливых выборах

Какие именно заявления делали представители «Наследия» в адрес Сейрана Оганяна и Осканяна и как сейчас их оправдывают, представляем вниманию читателя.

В ходе президентских выборов 2013 года Раффи Ованнисян просил министра обороны не выводить на улицу войско и солдат и не использовать военную силу против народа, позже – 9 апреля его штаб распространил заявление о том, что на перекрестке улиц Демирчяна и Прошяна находятся подразделения минобороны, которые не позволяют им осуществить смену власти. Тогда оборонное ведомство возглавлял Сейран Оганян, которого сегодня Раффи Ованнисян видит в роли лидера альянса, целью которого является смена власти.

В октябре 2012 года Раффи Ованнисян, говоря о Вардане Осканяне, которому тогда грозило лишение депутатской неприкосновенности, заявил, что хотя они против того, чтобы Осканяна лишили неприкосновенности, тем не менее, он еще должен ответить за свои ошибки во внешней политике: «Мое скромное мнение заключается в том, что Осканян совершил ошибки и должен ответить за них, однако до Осканяна пусть другие ответят и не делают из него козла отпущения»,- заявил Раффи Ованнисян. А другие члены «Наследия» хотели для Осканяна более сурового наказания, обещая, что он вскоре окажется на скамье подсудимого.

Раффи Ованнисян, Армен Мартиросян неоднократно поднимали тему событий 27 Октября и 1 Марта, заявляя, что эти преступления не раскрыты, и в них виноваты власти. Они заявляли, что царящая сегодня атмосфера свое начало получила после событий 27 Октября 1999 года и обещали выявить все детали преступления. Армен Мартиросян критиковал Кочаряна, заявляя, что нынешней ситуации было положено начало в период его правления: «При Кочаряне не произошло институционализации, все основывалось на отдельных лицах, все было монополизировано».

Армен Мартиросян сделал следующее заявление: «Нынешняя система управления, она же не за один день стала такой? Сказать, что за последние 10 лет РПА была у власти, и все изменилось, было бы неправильно. Нет, у нас президентами были Роберт Кочарян, Левон Тер-Петросян, начиная с 95-го у нас выборы фальсифицировались. Ведь все постепенно деградировало, и в результате мы имеем то, что имеем. Правильно ли было бы сейчас заявлять, что неважно, что Роберт Кочарян 10 лет был президентом и привнес эту культуру. Если делать шаг, то только содержательный, в противном случае выйдет так, что мы хотим, чтобы люди были другие, а не власть». Теперь Наследие вместе с членами команды Роберта Кочаряна ведет борьбу за смену власти.

Напомним, что в апреле 2012 года Наследие бойкотировало единый штаб, созданный оппозиционерами именно из-за участия Осканяна. Тогда члены Наследия заявили, что в лице Осканяна они в штабе видят Роберта Кочаряна. Предложение сформировать единый фронт на выборах в совет старейшин Еревана Наследие также отвергло, и основная причина была в том, что Армен Мартиросян 23 марта 2013 года на пресс-конференции заявил: единый фронт не был сформирован по той причине, что они были против того, чтобы Осканян возглавил список.

Ранее – 29 июня 2012 года, говоря о Вардане Осканяне Армен Мартиросян заявил следующее: «Вардан Осканян был одним из лучших, пользующихся доверием кадров Роберта Кочаряна, если Кочарян находится в русском или в евразийско поле, то как Осканян может быть в западном?»

Становится очевидно, что есть принципиальные разногласия между Наследием и членами нового альянса. В Национальном собрании в ходе голосования по вопросу членства в ЕАЭС Вардан Осканян, Элинар Варданян, Ваге Ованнисян не проголосовали ни за, ни против: они просто не принимали участие в голосовании, а Степан Маргарян не только проголосовал за, но и оправдывал себя тем, что речь не идет о потере суверенитета. Наследие назвало произошедшее голосованием предателей, а сейчас с этими «предателями» создает альянс.

Сейран Оганян также выразился за членство в ЕАЭС, заявив, что «отказываться от членства в ЕАЭС, не сотрудничать со стратегическим союзником Армении Россией, которая является еще и одним из гарантов безопасности нашей страны, особенно по части Турции, означало бы не думать о будущем».

Комментарий Армена Мартиросяна – в ближайшее время.