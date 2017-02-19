Открытое письмо о тревоге представителей гражданского общества в связи с возможным закрытием офиса ОБСЕ в Армении

Генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньеру

Вальнерштрасе, 6, А-1010 Вена, Австрия

Ваше превосходительство, господин Заньер,

Ереванский офис ОБСЕ (далее Офис) в Армении был создан решением Постоянного совета ОБСЕ от 22 июля 1992 года и начал свою деятельность 16 февраля 2000 года, после ратификации НС РА меморандума о взаимопонимании, подписанного между ОБСЕ и Министерством ИД РА. Офис является одной из важнейших европейских структур, действующих в нашем государстве. В течение прошлых лет Офис играл важную роль в деле продвижения принципов прав человека в деятельности новосозданных политических институтов в Армении.

Этим письмом мы, нижеподписавшиеся политические общественные организации выражаем нашу тревогу, связанную с информацией о возможном закрытии Ереванского офиса ОБСЕ. Закрытие офиса нанесет большой ущерб становлению и развитию демократических институтов и защите прав человека. Мы будем иметь явное отступление от тех значимых результатов, которые были достигнуты благодаря работе Офиса. Офис является одним из ключевых институтов, действующих в Армении, который позволяет обеспечивать созвучность правительственных программ демократическим ценностям.

Примечательно, что Офис оказал существенное влияние и в вопросе принятия критериев, необходимых для проведения демократических выборов. Он также активно проводит постоянный мониторинг за соблюдением государством этих критериев и дает соответствующие директивы для дальнейших реформ. Сегодня роль Офиса ОБСЕ в Армении еще больше велика в связи с предстоящими парламентскими выборами, а также теми вызовами, перед которыми стоит наше государство в настоящий период времени.

Институты гражданского общества Армении придают важное значение активной поддержке, оказываемой Ереванским офисом деятельности общественных организаций, в сфере демократических институтов и защиты прав человека, в частности, правоохранительных организаций, вооруженных сил, в процессе реформ избирательной системы. Офис имеет бесспорный вклад в вопросе помощи и решении имеющихся проблем, с точки зрения поддержки соответствующих реформ.

Учитывая важность деятельности Ереванского офиса ОБСЕ, мы хотим подчеркнуть, что его закрытие нанесет большой ущерб развитию демократических институтов в стране. Армения нуждается в Ереванском офисе ОБСЕ.

Фонды открытого общества – Армения

Правозащитная организация Хельсинский комитет Армении

Ванадзорский офис Хельсинской гражданской ассамблеи