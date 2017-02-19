Ушедший из РПА в блок «Царукян» Хачик Манукян: «У обоих программы хороши. Но кто их осуществит? Только говорят»

В рейтинговый список блока «Царукян» вошел бывший республиканец Хачик Манукян. Он покинул РПА и примет участие в предстоящих парламентских выборах по пропорциональному списку блока «Царукян», баллотируясь в Арагацотнской области. «Я всегда указывал и на позитивное, и на негативное у властей. И с завтрашнего дня я не превращусь в выраженного оппозиционера», – сказал господин Манукян в беседе с Тert.am.

Aravot.am обратился к бывшему республиканцу, предпринимателю и владельцу компании «Макс групп» Хачику Манукяну со своими вопросами, считает ли он блок «Царукян» оппозиционным фронтом, как утверждают его члены, как он сам намерен работать с этим блоком, если не станет таким же выраженным оппозиционером? «Я буду работать так, как будет работать блок «Царукян», – ответил он.

Мы спросили у господина Манукяна: он не видит разницы между РПА и блоком «Царукян», раз так быстро вступил в блок? В ответ на этот вопрос господин Манукян сказал: «Царукян назвал все цифры своей программы, теперь если завтра появится программа Республиканской партии, взять и сравнить их, они будут почти одинаковыми, обе предлагают хорошее, но кто их выполнит, только говорят, а о тех, кто будет осуществлять, мы еще скажем».

Господин Манукян отметил также, что он переходит не из одного лагеря в другой, а из партии – в партию, и разъяснил: «Туда я пошел не как партийный, по рейтинговому списку РПА у меня не было места, мой рейтинг там был низким. Сегодня я посчитал для себя целесообразным – близким по духу, что более близкую программу осуществляет он. Я недолго думал, подумал, что могу принести пользу моей стране, мои возможности, моя работа могут быть использованы на благо народа, развития государства. Руководствовался этим курсом, остальное вторичные вопросы, к остальному приспособимся».

На наш вопрос, неужели РПА не помогала программам господина Манукяна, он ответил: «Вопроса Республиканской не стояло. Тогда я не был депутатом. Программы… Я работал с правительством, министрами, не получалось, да, фактически, не получалось. Если бы получилось, продолжил бы, делал бы, но все осталось на бумагах».