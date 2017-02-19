«Активистов вносят в списки для представительности, в качестве бренда, но не как носителей идей»: Ара Недолян

По прогнозам культуролога и публициста Ара Недоляна, на предстоящих выборах возможны некоторые положительные подвижки.

Выступая в пятницу в Пресс-центре «Ноян Тапан» господин Недоян выразил некоторые свои опасения по поводу будущего армянского общества и дальнейших политических процессов: «Кардинальное изменение ситуации, конечно, невозможно, если не представлять, что это означает и как следует осуществлять эти перемены». Публицист заверил, что он ознакомился со многими программами партий, однако в них нет идеи перемен, и не уточняется, в чем проблема.

Господин Недолян заметил, что из программ партий не становится ясно, в чем заключается проблема армянской армии, каково решение этой проблемы. Для публициста неприемлема обязательная военная служба 18-летних: «Когда погибает состоявшийся мужчина, который принял осознанное решение быть военным и который получает большую зарплату, это одно. Но молодые не должны служить. Служба в армии не должна быть обязательной». В качестве решения указанных проблем публицист предлагает создать открытые, общественные группы, с участием активных граждан и политических деятелей, которые начнут озвучивать эти проблемы и искать пути их решения: «Это надо делать хотя бы за два года до выборов, а не за месяц до них, как сейчас».

На вопрос, какое влияние окажет на общественные настроения тот факт, что в предвыборных списках разных групп появились гражданские активисты, публицист ответил: «Активистов приглашают для представительности, в качестве бренда, но не как носителей идеи».