Защитники свободы слова требуют от ОБСЕ назначить замену Дунье Миятович

Комитет защиты журналистов и еще 7 других организаций, занимающихся защитой свободы слова, направили открытое письмо Постоянному совету ОБСЕ с призывом не прекращать деятельность Офиса свободы прессы и назначить руководителем офиса Дунью Миятович, чей срок пребывания на этом посту истекает через месяц.

«Мы, нижеподписавшиеся, крупные организации по защите журналистов и свободы слова, этим письмом призываем Постоянный совет ОБСЕ обеспечить деятельность Офиса представителя свободы прессы ОБСЕ после завершения миссии Дуньи Миятович. Мы глубоко верим в высокие ценности и важность Офиса представителя свободы прессы и в мандат представителя, который согласован со всеми государствами – членами ОБСЕ», – говорится в письме.

В письме отмечается, что после назначения в 1998 году, мандат офиса не прерывался, и представитель по вопросам свободы прессы и слова успешно помогала обеспечивать свободу прессы на пространстве ОБСЕ и значительно содействовала осуществлению большого числа инициатив на пространстве ОБСЕ, касающихся свободы слова.

«Мы понимаем, что в настоящее время обладатель мандата Дунья Миятович через месяц будет вынуждена покинуть Офис, после того, как ее два трехлетних срока продлевались еще на один год. Тем не менее, по сей день не сделано ни одного заявления относительно ее замены, тогда как через недели эта должность освободится. Ситуация вызывает беспокойство в сфере прессы и среди других вовлеченных организаций, в том числе и среди тех, кого тревожит положение со свободой слова в Европе, кто боится потерять ценного коллегу», – говорится в письме.

Авторы письма уверены, что работа представителя свободы прессы важнее, чем когда-либо, когда журналисты сталкиваются с беспрецедентным давлением на всей территории ОБСЕ. «Следовательно, мы хотим предупредить, что существует опасность потерять тот прогресс, который был достигнут в сфере свободы прессы, – выражают тревогу организации. – Вот почему мы призываем государства-члены заставить ОБСЕ немедленно назначить нового представителя свободы прессы, чтобы не растерять достижения офиса за последние двадцать лет. Мы также призываем государства-члены использовать общий авторитет в вопросе назначения нового представителя».