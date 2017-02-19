«Я был первым турецким деятелем, кто написал и поднял вопрос Геноцида армян»: Али Байрамоглу в Ереване – видео

«В Турции армянский вопрос блокируется и заводится в тупик на государственном уровне, хотя в националистическом секторе, например, вопрос не вызывает настолько раздражения. В целом, напряженная атмосфера в отношении армянского вопроса сохраняется, особенно на эмоциональном уровне», – сообщил в пятницу в ходе дискуссии во Французском университете Армении по вопросу нормализации армяно-турецких отношений преподаватель стамбульского университета «Культура», политолог и журналист Али Байрамоглу, деятель, признавший факт Геноцида армян.

Он отметил, что обсуждений по этому вопросу на уровне общественных организаций проводится довольно много. «Это началось после убийства Гранта Динка», – отметил он.

Отвечая на вопрос по поводу его личного мнения о турецкой политике отрицания Геноцида армян, политолог сказал: «Я против такой позиции Турции, и думаю, что этим все сказано. Я был первым турецким деятелем, кто написал и поднял вопрос геноцида». На вопрос, когда, по его мнению, Турция все же признает Геноцид армян, Байрамоглу ответил следующее: «Проблема такова, что это все равно, что я начну гадать вам на кофейной гуще…».