Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:16 | Февраль 19 2017

Бако Саакян принял прибывшую в Арцах делегацию Палаты депутатов Боливии

Бако Саакян принял прибывшую в Арцах делегацию Палаты депутатов Боливии

18 февраля Президент Бако Саакян принял прибывшую в Арцах с целью осуществления наблюдательской миссии в ходе конституционного референдума делегацию Палаты депутатов Боливии.

Глава государства отметил важное значение наблюдательской миссии со стороны зарубежных делегаций с точки зрения укрепления демократических институтов в республике, представления в разных странах объективной информации об Арцахе и развития двусторонних отношений.

В ходе встречи был затронут также ряд вопросов, касающихся государственного строительства, внешней и внутренней политики НКР, региональных процессов.

Пресс-служба Президента Арцаха

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Рубрики: Официальные
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