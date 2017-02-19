Бако Саакян принял прибывшую в Арцах делегацию Палаты депутатов Боливии

18 февраля Президент Бако Саакян принял прибывшую в Арцах с целью осуществления наблюдательской миссии в ходе конституционного референдума делегацию Палаты депутатов Боливии.
Глава государства отметил важное значение наблюдательской миссии со стороны зарубежных делегаций с точки зрения укрепления демократических институтов в республике, представления в разных странах объективной информации об Арцахе и развития двусторонних отношений.
В ходе встречи был затронут также ряд вопросов, касающихся государственного строительства, внешней и внутренней политики НКР, региональных процессов.
Пресс-служба Президента Арцаха