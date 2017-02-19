Трамп теперь «не наш», Кремль, возможно, с ностальгией будет вспоминать времена Обамы: Deutsche Welle

В Кремле, возможно, скоро будут с ностальгией вспоминать времена президента США Барака Обамы, считает российский журналист, ведущий программ телеканала “Дождь” Константин Эггерт. В комментарии для Deutsche Welle он пишет:

Знакомая, работающая в холдинге ВГТРК – в него входит телеканал “Россия” – поведала мне: 15 февраля редакция получила указание руководства (которое, в свою очередь, очевидно, проинструктировал Кремль). Суть его сводится к короткой фразе: “Трампа больше нет”.

О Трампе – ничего

То есть в ближайшее время главный российский государственный телеканал сведет освещение происходящего в Соединенных Штатах Америки к минимуму. Прокремлевские участники политических ток-шоу начнут говорить, что всегда были уверены – никаких особенных изменений с приходом Дональда Трампа в Белый дом не произойдет (хотя еще неделю назад они говорили обратное). А ведущие ток-шоу “внезапно” потеряют интерес к американской тематике.

Депутаты, которые в минувшем ноябре овацией приветствовали избрание миллиардера президентом США, постараются побыстрее забыть об этом моменте своей биографии. Как минимум, до прояснения обстановки и появления новых инструкций из администрации российского президента. Отставка советника по национальной безопасности США Майкла Флинна и последовавшая за ней пресс-конференция Шона Спайсера, главы службы коммуникаций Белого дома и пресс-секретаря Трампа, заметно поколебали уже сложившееся было в Москве мнение, что “Трамп – наш”.

Кремлевские мечтатели

Слова Спайсера о том, что его шеф всегда настаивал на возвращении Крыма Украине и на прекращении конфликта в Донбассе, явно не отражают реальность. Однако сегодня это уже не важно. После ухода Флинна администрация Трампа просто не может позволить себе говорить что-либо другое. Любые намеки на контакты с Москвой вызывают в Конгрессе США и спецслужбах лишь новые подозрения, ведут к новым расследованиям и новым слушаниям в Сенате. Российская тема, кажется, даже затмила скандал вокруг антииммиграционного указа Трампа.

Отставка экс-генерала, не только опрометчиво поговорившего с российским послом Сергеем Кисляком по телефону, но и солгавшего о содержании беседы вице-президенту Майку Пенсу, позволила расширить расследование о связях членов команды Трампа с Кремлем. Это дало демократам, антитрамповской прессе и, что еще важнее, оппонентам президента в Республиканской партии инструмент давления на Белый дом.

В Москве, если и были готовы к проблемам, то точно не к таким масштабным. Депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и кремлевские эксперты в последние дня начали говорить, что Трамп в отношениях с Москвой будет использовать схему, опробованную президентом Обамой: вице-президент Майк Пенс (как раньше Джо Байден) публично критикует российское руководство и успокаивает Киев, а государственный секретарь Рекс Тиллерсон (как “реинкарнация” Джона Керри) по-тихому обо всем договаривается с Лавровым и Путиным. У Тиллерсона, дескать, и орден от Кремля есть, и в Москве он всех важных людей знает, и как бывший глава ExxonMobil заинтересован в снятии санкций с России.

Тиллерсону не нужны проблемы

Эта версия не выдерживает никакой критики. Орден орденом, но Рекс Тиллерсон как бывший шеф крупнейшей в мире нефтегазовой корпорации неплохо знаком с тем, как делается политика в Вашингтоне. Государственный секретарь знает, что находится под пристальным вниманием масс-медиа и Конгресса. Любое его слово или действие, которое способно хоть как-то намекнуть на конфликт интересов, может привести к бесславному концу блестящей карьеры. Как бывший сотрудник Exxon могу сказать: скандал – это то, чего в компании всегда боятся больше всего.

Тиллерсон, несомненно, лоялен неожиданно назначившему его на должность госсекретаря Трампу. Но госсекретарь также не может не осознавать: такие люди, как он, министр обороны генерал Мэттис и глава ведомства внутренней безопасности генерал Келли нужны Белому дому. Именно они придают администрации Трампа уважение, вес и авторитет в сфере внешней политики, обороны и безопасности. Особенно в нынешней кризисной ситуации Трампу они нужны не меньше, чем его поддержка – им. Тиллерсон достаточно богат и независим, чтобы не унижать себя превращением в лоббиста интересов иностранного государства.

Российская карта – в игре

Любые попытки Дональда Трампа принципиально изменить унаследованную от Барака Обамы политику в отношении России встретят очень серьезное сопротивление. Это не значит, что ему грозит импичмент (хотя после месяца непрерывных скандалов выражения вотума недоверия не выглядит столь уж невероятным). Но это точно означает, что отменить санкции или существенно поменять подход к российско-украинскому конфликту в ближайшее время Трампу едва ли удастся.

Сохранение жесткой линии в отношении Кремля постепенно становится одним из условий поддержки президента США его собственной Республиканской партией. О готовности оппозиционеров-демократов использовать российскую карту в игре против Трампа я даже не говорю.

Кремль, в принципе, готов к продолжению прежней политики США. К санкциям более или менее привыкли, приближенный к власти бизнес зарабатывает на импортозамещении или, что чаще, – его имитации. Да и неизменный образ внешнего врага на президентских выборах 2018 года пригодится для идеологической обработки электората “крепости Россия”. Однако, если все будет развиваться, как сейчас, то в Вашингтоне могут возобладать сторонники значительно более жесткой линии. Да и сам Трамп, с его непредсказуемостью и симпатиями к американской армии, может преподнести Путину не один неприятный сюрприз.