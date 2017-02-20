Глава МИД Азербайджана посетит Россию с официальным визитом

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию российского дипведомства об итогах встречи статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы.

“В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ход подготовки предстоящего официального визита в Россию министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова”, – проинформировали в МИД.

«Дипломаты также обсудили планируемые совместные мероприятия, посвященные 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечается 4 апреля этого года», – передает агентство.