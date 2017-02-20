Проект Конституции Арцаха следует рассматривать с точки зрения укрепления основ еще непризнанного государства

20 февраля состоится референдум по проекту Конституции Арцаха

Проект прошел через беспрецедентно широкие общественные обсуждения, однако, некоторые разногласия все еще не полностью преодолены. За разъяснениями мы обратились к заведующему кафедрой “Конституционное право” ЕГУ доктору юридических наук, профессору Геворгу Даниеляну.

– Есть политические силы и довольно много представителей общественности считающих как минимум необоснованным переход к президентской форме правления, в частности из АРФ Дашнакцутюн заявляют, что однозначно не согласны с этим, считая, что в условиях текущих политических событий парламентская форма правления повысила бы международный авторитет Арцаха и способствовала бы укреплению демократии. Вы были членом комиссии по конституционным поправкам в Армении и в свое время подчеркивали необходимость перехода к парламентской форме правления. Почему Вы резко пересмотрели свой подход?

– Это, действительно, ключевой вопрос, и тот факт, что мы как следует не раскрыли его, породил непонимание и спекуляции на эту тему. Естественно, политические силы Арцаха проявили высокую правовую и политическую культуру решения сложнейших задач в атмосфере взаимопонимания и компромисса, в результате этого, с учетом всех спорных аспектов, тем не менее, родился удачный проект Конституции. Да, этим проектом предпочтение отдается подчеркнуто президентской системе правления, и даже больше, чем прежде, а в концепции это было обосновано фактором «вставших перед НКР вызовов», которые «требуют сильную и сплоченную исполнительную власть». В данном контексте чисто внешне кажется логичным вопрос о том, почему в похожих ситуациях были выбраны разные подходы. Во-первых, с точки зрения эффективного противостояния реальным вызовам внешней безопасности безоговорочно приемлемым является не любая форма президентского правления, а такая модель, при которой как минимум две задачи получают свое решение. Первое это то, что президент должен быть наделен не только просто широкими полномочиями, которые дадут ему возможность по возможности быстрее и гармоничнее реагировать на вызовы, но и обязан будет взять на себя реалистичную и предсказуемую ответственность, что, по сути, отсутствует в действующем Основном законе. Естественно, вы помните, что мы тоже в концепции конституционных поправок в Армении коснулись той проблемы, что не может приемлемым и правомерным считаться такая система управления, при которой правительство лишено возможности действовать полноценно и беспрепятственно, однако нести почти всю ответственность. Важно и второе предусловие: в Арцахе не отдают предпочтение классической модели президентского правления: предпочтение было отдано такой системе, когда ветви власти приобретают серьезные рычаги противостояния друг другу, а при применении ограничений по отношению друг к другу они вынуждены учитывать вполне реальную перспективу применения ограничений по отношению к ним самим. К примеру, при выступлении с инициативой роспуска парламента президент будет вынужден прекратить и свои полномочия и так далее. Что касается одних и тех же вызовов, то здесь есть определенные тонкости, нуждающиеся в разъяснениях. Отмечу только, что пока Арцах не является признанным государством, он не может пользоваться возможностью непосредственного взаимодействия с международными организациями и зарубежными государствами, защищая свои интересы, к сожалению, даже возможности приобретения оружия за свой счет – с целью обороны. Таким образом, задача не закачивается всего лишь фактором военных действий, она включает в себя факт де-факто непризнанности Арцаха, и в случае объективного подхода мы не можем твердить, что существующие угрозы и реальные возможности противостоять им одинаковые.

– Господин Даниелян, часто приводится пример Израиля, государства, которое н протяжении 70 лет находится в состоянии войны, однако безоговорочно следует парламентской форме правления. Более того, данная форма правления не препятствовала осуществлению эффективного военного управления. Приводится также пример таких президентских стран, у которых есть серьезные проблемы с демократией.

– Если закрыть глаза на ряд доводов, в которых ключевым, как я уже отметил, является тот факт, что Арцах все еще не признан – вместе с вытекающей из всего этого ситуацией, то отмеченное заключение может считаться правомерным, однако это уже не будет иметь никакого практического значения. Кстати для того, чтобы добиться международного признания и мира эта страна пошла на определенные уступки, однако, если это удалось, с точки зрения международного признания, то, по-прежнему спорными и проблемным останется вопрос обеспечения мира. И если добавить тот факт, что эта страна ведет очевидную политику по вооружению Азербайджана – страны, которая совершает преступления против человечества и мира, то вряд ли в обозримом будущем речь будет идти об установлении мира. Что касается таких уловок, как ссылка на некоторые страны с президентской формой правления, то по той же логике должны были поступить Франция, США и другие страны. В конце концов, важны не только конституционные нормы, но и конституционная культура.

– Можете ли Вы констатировать тот факт, что перечисленные Вами особенности привели к существенным различиям в конституционных решениях Арцаха и Армении во всех секторах?

– Не все основные положения, которые не имеют непосредственного отношения к перечисленным факторам остались, и с этой точки рения те положения, которые в Армении прошли определенное испытание и получили положительную оценку авторитетных международных экспертных структур, почти полностью нашли свое отражение в проекте Конституции Арцаха. Кстати, безоговорочно нужно приветствовать предусмотренное Основным законом изменение касательно более правомерного наименования государства, об этом мы все мечтали.

– Реальная значимость конституционных поправок вызывает сомнения еще и в контексте опасений на счет того, что очень часто основным законом делается попытка придать законную форму желанию продлить срок полномочий того или иного лица, или же устранения ограничений по переизбранию. В этом случае явно речь идет о правовых основаниях для дальнейшего правления действующего президента.

– В подобных ситуациях как минимум исходной точкой могут быть как конституционные положения, так и политические заявления. Во-первых, за Национальным собранием оставлено право не раньше, чем за 50 дней и не позже, чем за 40 дней после истечения срока полномочий действующего президента избирать президента Республики. При этом, президент должен занимать свой пост до истечения срока полномочий НС, то есть, до 2020 года. Помимо этого, спикером НС было озвучено политическое заявление по данному вопросу, в каких обстоятельствах нет оснований для указанных Вами поводов для беспокойства. Что касается в будущем, скажем в 2020 г. правовых возможностей выдвижения кандидатуры, то с этой точки зрения не было внесено новых правовых положений, поскольку принятый критерий касался и касается всего лишь избрания два раза подряд.

– В ходе общественных обсуждений неоднократно говорилось о том, что за парламентом оставлено полномочие вносить изменения в большую часть статей Конституции, при этом данный факт объяснялся необходимостью обеспечить «необходимую гибкость».

– Действительно в предварительном варианте была такая позиция, однако, я приветствую подход комиссии касательно готовности выслушать соображения политических сил. Я и сам имел определенную обеспокоенность по поводу столь широких полномочий парламента, однако в варианте, которых вынесен на голосование, эта задача, кажется, получила свое решение. В частности, были пересмотрены эти статьи, и в результате как минимум в 6 главах и 15 статьях, которые регулируют наиболее фундаментальные отношения, изменения могут быть осуществлены только путем референдума. Это касается также конституционных основ судебной власти, а это является весьма важным с точки зрения обеспечения разделения и уравновешивания власти.

– Господин Даниелян, каким образом Конституция Арцаха будет противостоять позициям Конституции Азербайджана и политическим развитиям, нашло ли в документе необходимое отражение возможное влияние подобного характера?

– Этот крайне важный вопрос также незаслуженно остается без внимания, тогда как проект Конституции является выигрышным и с этой точки зрения. Отметим, что права Азербайджана касательно освобожденных территорий не закреплены даже их основным законом и другими нормативными актами. В частности, их конституция детально регулирует статус Нахиджевана, отношения, касающиеся органов государственной власти, что отсутствует касательно этих территорий, в данном случае даже проигнорированы правовые основания для формирования территориальных единиц и местных органов самоуправления. 175-й статьей проекта Конституции Арцаха закреплено, что государственная власть в Арцахе распространяется на территории, фактически находящиеся под юрисдикцией Арцаха».

Беседу вела Рузан Минасян

Газета «Аравот»

11.02.2017г