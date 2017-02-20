Джиорджио Петросян лишил пояса российского чемпиона мира по кикбоксингу в поединке в Москве

Легенда профессионального кикбоксинга, выступающий под флагом Италии Джиорджио Петросян прошлой ночью во Дворце спорта «Динамо» в бою за титул чемпиона по версии W5, состоящем из пяти раундов, единогласным решением судей одержал победу над россиянином Артемом Пашпориным, забрав у него пояс.

Спортсмен-армянин в течение всего поединка действовал агрессивно и целеустремленно, лишая противника свободного передвижения и вынуждая соперника постоянно думать о защите, чего Пашпорину сделать, фактически, не удалось.