Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:25 | Февраль 20 2017

Джиорджио Петросян лишил пояса российского чемпиона мира по кикбоксингу в поединке в Москве

Джиорджио Петросян лишил пояса российского чемпиона мира по кикбоксингу в поединке в Москве

Легенда профессионального кикбоксинга, выступающий под флагом Италии Джиорджио Петросян прошлой ночью во Дворце спорта «Динамо» в бою за титул чемпиона по версии W5, состоящем из пяти раундов, единогласным решением судей одержал победу над россиянином Артемом Пашпориным, забрав у него пояс.

Спортсмен-армянин в течение всего поединка действовал агрессивно и целеустремленно, лишая противника свободного передвижения и вынуждая соперника постоянно думать о защите, чего Пашпорину сделать, фактически, не удалось.

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Рубрики: Спорт
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