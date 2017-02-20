Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:20 | Февраль 20 2017

Режиссер Атом Эгоян получил высшую государственную награду Канады

Режиссер Атом Эгоян получил высшую государственную награду Канады

Канадская актриса Арсине Ханджян на своей странице в Фейсбук сообщила о вручении 17 февраля известному режиссеру, канадскому армянину Атому Эгояну высшей награды – «Компаньона ордена Канады» (Companions of the Order of Canada, – ред.), которую вручил ему генерал-губернатор штата Девид Джонстон.

«Атом Эгоян предан делу развития молодых талантов и поликультурного поля. Он – одно из достояний нашей культуры, и получил мировую славу как режиссер, сохраняя в то же время неразрывную связь с Канадой.

Тема общины, изолированности, роли высоких технологий в нашей жизни всегда находилась в центре его прекрасного творчества. Он отдает свое время и талант на преподавание, на активное участие и организацию культурных мероприятий и кинофестивалей, в жюри. Он талантливый артист и прекрасный режиссер оперных и театральных спектаклей», – пишет Арсине Ханджян.

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Рубрики: Культура, Международные
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