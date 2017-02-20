«Сомнительная сделка»: депутат Европарламента Франк Энгель в Арцахе – о деле Лапшина

Член Европейского Парламента Франк Энгель находится в Арцахе в связи с проводимым там сегодня, 20 февраля, референдумом по Конституции.

В беседе с Aravot.am он коснулся черного списка Азербайджана, куда включают людей, побывавших в Нагорном Карабахе, и дела блогера Александра Лапшина, который был арестован в Беларуси, а затем экстрадирован в Азербайджан.

«Я не намерен в ближайшее время направляться в Беларусь, даже при том, что между мной и господином Лапшиным есть разница – я не значусь в этом списке. Последний раз, когда я проверял, мое имя не фигурировало там, а имя Лапшина было. И они для ареста и передачи от одного авторитарного государства другому совершили сомнительную сделку. Я не беспокоюсь за себя, когда посещаю цивилизованные места, но не смогу с легкостью посетить Азербайджан, может быть, мне не разрешат, я также не пытаюсь посетить Беларусь».

На наш вопрос, чего ожидает Франк Энгель от референдума, он ответил: «Я жду чистого выборного процесса. Мы находимся здесь, чтобы стать очевидцами этого. Я не буду давать оценок, пока нет результатов. В данный момент меня интересует процесс, участие. Завтра узнаем».