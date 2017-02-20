Сенаторы-республиканцы Маккейн и Грэм сомневаются в способности Трампа вести внешнюю политику

Голос Америки. Два ключевых республиканских сенатора в воскресенье усомнились в способности президента Дональда Трампа решать внешнеполитические проблемы, указав на путаницу, существующую, по их словам, в Белом доме, в сфере национальной безопасности, и подвергли критике кажущееся нежелание президента выразить недовольство российским вмешательством в ход президентских выборов в США.

Выступая в программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC, сенатор Джон Маккейн, проигравший на президентских выборах 2008 года, выразил обеспокоенность по поводу понимания Трампом некоторых внешнеполитических вопросов и его «противоречивых формулировок». «Думаю, что то, как вводилась иммиграционная реформа, показывает, насколько необходим упорядоченный процесс принятия решений в Белом доме. На мой взгляд, это именно то, что сейчас мешает им больше всего», – сказал он.

По словам сенатора, Трамп вызвал недоумение у европейских союзников своей риторикой и заявлениями по поводу приверженности НАТО, несмотря на то, что вице-президент Майк Пенс в субботу заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что США «привлекут Россию к ответственности» и подтвердил непоколебимость США в поддержке военного альянса.

«Они оказались в замешательстве, и они встревожены, – заявил Маккейн, имея в виду европейских лидеров. – Они понимают, что стержнем западного альянса являются США. Их обеспокоенность особенно усиливается, когда они видят, как президент России Владимир Путин все чаще испытывает реакцию этого союза».

Маккейн призвал Конгресс провести широкое расследование в связи с отвергаемыми Москвой выводами разведсообщества США о том, что Россия взломала компьютерные системы руководителя предвыборной кампании демократа Хиллари Клинтон – бывшего госсекретаря, которую Трамп победил на ноябрьских выборах. Впоследствии интернет-ресурс WikiLeaks опубликовал тысячи электронных писем со взломанного аккаунта, вскрыв подчас нелицеприятные закулисные усилия сотрудников Демократической партии, стремившихся помочь Клинтон победить в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет улучшить отношения с Россией, с неохотой признав факт российской хакерской атаки.

Однако сенатор Линдси Грэм, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что новый американский лидер должен работать с законодателями, чтобы наказать Москву.

По словам Грэма, в 2017 году Конгресс примет жесткие меры по отношению к России.

«Что меня больше всего заботит в отношении президента Трампа, – добавил сенатор, – это то, что он ни разу не посмотрел прямо в камеру и не сказал, что, хотя от российского вмешательства пострадала Демократическая партия, теперь он – лидер свободного мира и может заверить, что они поплатятся за попытку вмешательства в наши выборы, пока он находится у власти».

На днях Трамп уволил советника по национальной безопасности Майкла Флинна за то, что он солгал вице-президенту Майку Пенсу о своих контактах с российским послом в Вашингтоне, происходивших до инаугурации Трампа месяц назад. Флинн провел в должности лишь 24 дня. Бывший адмирал ВМС США Роберт Харуорд отклонил предложение Трампа занять место Флинна. В воскресенье президент проводит собеседования с новыми кандидатами на этот стратегический пост в Белом доме.

Трамп также пообещал в ближайшее время издать новый запрет на въезд в страну жителей семи стран с преимущественно мусульманским населением, в которых наблюдается террористическая активность. Документ должен заменить предыдущий указ, заблокированный судебными органами.

Фото – Голос Америки