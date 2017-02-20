Заруи Постанджян прекращает членство в партии «Наследие»

Уважаемые члены партии «Наследие»,

Уже очевиден факт принципиального, идеологического и программного разрыва партии «Наследие» с провозглашенным и пройденным ею политическим путем, что привело к отказу от принятых партией принципов, идеологии и программы.

Вышеуказанный факт сделал несовместимым мое членство в партии «Наследие». Сообщаю вам, что прекращаю членство в партии «Наследие». В то же время я высоко ценю нашу совместную работу и пройденный вместе путь на протяжении около десяти лет.

С уважением, Заруи Постанджян