Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:02 | Февраль 20 2017

Новая Конституция в Арцахе будет еще больше способствовать защите прав человека: вице-спикер парламента Абхазии

Новая Конституция в Арцахе будет еще больше способствовать защите прав человека: вице-спикер парламента Абхазии

В Арцах для участия в наблюдательской миссии на референдуме по Конституции НКР прибыли наблюдатели из самопровозглашенной Абхазии. На одном из избирательных участков Степанакерта журналисты встретились с наблюдательской группой, член которой, вице-спикер парламента Абхазии Эмма Гамисониа, отметила, что референдум – это историческое событие.

«Уже час, как начались выборы, проголосовало примерно100 человек, это хороший показатель. Мы посетили все районы. Активность хорошая. В голосовании участвуют все, от мала до велика», – отметила она.

По мнению Эммы Гамисониа, новая Конституция будет еще больше способствовать защите прав человека в Арцахе: «Думаю, страна сделала серьезный шаг в этом направлении. Может быть, их ждет много работы, но это современно, цивилизованно и демократично. Я приветствую этот формат Конституции, думаю, республику ждет успех».

Эмма Гамисониа добавила, что Арцах – «дружественная страна», и они в обязательном порядке участвуют в происходящих здесь событиях: «Большая радость находиться здесь».

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Международные, Политика
Теги: , , , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

Другие статьи автора
 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда