Новая Конституция в Арцахе будет еще больше способствовать защите прав человека: вице-спикер парламента Абхазии

В Арцах для участия в наблюдательской миссии на референдуме по Конституции НКР прибыли наблюдатели из самопровозглашенной Абхазии. На одном из избирательных участков Степанакерта журналисты встретились с наблюдательской группой, член которой, вице-спикер парламента Абхазии Эмма Гамисониа, отметила, что референдум – это историческое событие.

«Уже час, как начались выборы, проголосовало примерно100 человек, это хороший показатель. Мы посетили все районы. Активность хорошая. В голосовании участвуют все, от мала до велика», – отметила она.

По мнению Эммы Гамисониа, новая Конституция будет еще больше способствовать защите прав человека в Арцахе: «Думаю, страна сделала серьезный шаг в этом направлении. Может быть, их ждет много работы, но это современно, цивилизованно и демократично. Я приветствую этот формат Конституции, думаю, республику ждет успех».

Эмма Гамисониа добавила, что Арцах – «дружественная страна», и они в обязательном порядке участвуют в происходящих здесь событиях: «Большая радость находиться здесь».