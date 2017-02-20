Бако Саакян – о своем выдвижении: «Когда придет время, мы объявим о наших решениях»

«Это стало шагом вперед в деле государственного строительства», – сказал президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян в ходе встречи с журналистами после голосования конституционном референдуме 20 февраля.
«Эти годы стали лучшим доказательством необратимости избранного пути, и этим событием мы еще раз демонстрируем нашу решимость. Преданность нашей многолетней борьбе дала нам возможность освободиться от рабства и создать довольно благоприятные условия, чтобы управлять нашей судьбой. И мы неуклонно движемся к нашей мечте о будущем», – сказал он.
На вопрос о том, планирует ли он баллотироваться на предстоящих выборах, Бако Саакян сказал: «Когда политические силы инициировали этот процесс, их цель была проста, и об этой цели неоднократно говорилось. Этим шагом мы преследуем цель создания дополнительных возможностей для развития нашей страны, для укрепления и процветания нашей страны. Конституционная реформа и вообще то, что называется правовой культурой, призваны гарантировать не цели одного человека, но призваны в условиях правовой культуры обеспечивать жизнь и нормальное функционирование данной страны. Такова была наша цель, и все те, кто комментируют это иначе, не только не правы, но и, по моему мнению, были нечестны. Мы в данный период сосредоточились на осуществлении конституционной реформы и достигли с представителями наших политических сил согласия, что когда придет время, когда мы будем обязаны заговорить о нашем будущем, тогда мы и объявим наших решениях».