Бако Саакян – о своем выдвижении: «Когда придет время, мы объявим о наших решениях»

«Это стало шагом вперед в деле государственного строительства», – сказал президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян в ходе встречи с журналистами после голосования конституционном референдуме 20 февраля.

«Эти годы стали лучшим доказательством необратимости избранного пути, и этим событием мы еще раз демонстрируем нашу решимость. Преданность нашей многолетней борьбе дала нам возможность освободиться от рабства и создать довольно благоприятные условия, чтобы управлять нашей судьбой. И мы неуклонно движемся к нашей мечте о будущем», – сказал он.