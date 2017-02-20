Наблюдатели из Франции довольны ходом референдума в Арцахе

Председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян принял 20 февраля членов делегации Французской Республики – бывшего депутата Жоржа Коломбие, бывшего дипломата Мориса Бонно, юриста Пьера д’Эсперона и члена совета старейшин города Дессин Дениса Джоркаеффа, прибывших в Арцах с наблюдательской миссией. Об этом сообщает пресс-служба парламента НКР.

Председатель парламента отметил, что отношения между Арцахом и Францией отличаются особой теплотой и в Карабахе всегда рады принимать друзей из Франции.

«20-е февраля – знаменательная дата для нас: 29 лет назад в этот день мы подняли знамя свободы и сделали первый шаг на пути к демократии. За всё это время наши французские друзья были рядом с нами», – подчеркнул Ашот Гулян.

Выразив от имени делегации признательность за прием, Жорж Коломбие отметил, что они уже побывали на некоторых избирательных участках и довольны ходом референдума. Жорж Коломбие также поинтересовался, какие результаты ожидаются от референдума по проекту Конституции.

В ответ на этот вопрос, Ашот Гулян отметил, что у народа Арцаха есть опыт участия в референдумах и в этот раз, как и прежде, ожидается высокая явка.

Затем председатель парламента представил процесс конституционных реформ – от инициативы до референдума, а также детально коснулся предлагаемых по проекту Конституции изменений.

В ходе встречи были обсуждены также перспективы двустороннего сотрудничества и воздействие региональных и международных развитий на процесс урегулирования карабахского конфликта.